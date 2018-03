Scarcerati gli italiani fermati per l’omicidio del giornalista slovacco 

Giornalista slovacco ucciso - Scarcerati gli italiani : È arrivata questa mattina la decisione della magistratura slovacca, che ha lasciato andare gli imprenditori italiani fermati nel corso delle indagini sull'omicidio del Giornalista Jan Kuciak e della fidanzata Martina Kusniroka.Per i giudici non ci sono elementi sufficienti per tenere in carcere I fratelli Antonino, Bruno e Sebastiano Vadalà, Diego e Antonio Rodà e i due Pietro Catroppa. Scadute le 48 ore di fermo e dopo gli interrogatori, ...

Neofascista pestato - 'il figlio di Ursino frequenta i centri sociali' : lui nega - i due Scarcerati esultano : Come ho sempre spiegato non mi occupo di politica bensì di musica e anni addietro ho colto la possibilità, per due volte, di esibirmi anche nei loro centri'. A dirlo è Erik Ursino, figlio di Massimo. ...