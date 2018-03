Scandalo festini a luci rosse - il sindaco fa outing : 'Sì - sono gay' : ...sulle conclusioni fatte da un soggetto che per trarre profitti vende il proprio corpo e che per arrivare a vendere un suo libro butta all'aria tutto il senso di un agire dell'intero mondo della ...

Scandalo festini durante le crisi umanitarie : si dimette la numero due dell'ong Oxfam - : Alcuni membri di una delle organizzazioni più importanti del mondo avrebbero utilizzato i fondi destinati agli aiuti umanitari in festivi privati a sfondo prostituzione in seguito alla tragedia del ...

"Mi vergogno". La vicedirettrice di Oxfam - Penny Lawrence - si dimette per lo Scandalo dei festini organizzati dallo staff della ong in Ciad e a Haiti : La vice direttrice di Oxfam, Penny Lawrence, si è dimessa ammettendo di provare "vergogna" per lo scandalo legato a vittime pagate da personale dell'organizzazione in cambio di prestazioni sessuali ad Haiti. Lawrence era la direttrice del programma per la ripresa di Haiti al tempo dei fatti. "Sono molto triste di annunciare che mi sono dimessa da vice direttrice di Oxfam Gb."Negli ultimi giorni abbiamo saputo che preoccupazioni sono state ...