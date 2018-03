Sarò io il garante del prossimo governo

ilgiornale

(Di sabato 3 marzo 2018) Presidente, siamo alle ultime battute di una campagna elettorale che in molti hanno definito la più brutta degli ultimi anni. Anche lei ha avuto questa impressione? Per quel che la riguarda è riuscito a fare la campagna elettorale che aveva in mente?«Mi è mancato l'incontro diretto con le persone, che a me piace molto. Ma la campagna elettorale era molto breve e ho dovuto concentrare ogni sforzo per far capire al maggior numero possibile di elettori le ragioni per le quali è nell'interesse di tutti gli italiani votare il centrodestra e Forza Italia. Mi sono rivolto soprattutto agli indecisi, ai delusi, a quelli che non credono più nella politica, perché li sento molto affini. Io stesso sono entrato in politica nel 1994 per cambiarla e se ho un rammarico è non esserci riuscito quanto avrei voluto. Oggi, però, è in gioco il futuro del nostro Paese. Ho voluto offrire ...