Sarò io il garante del prossimo governo : Presidente, siamo alle ultime battute di una campagna elettorale che in molti hanno definito la più brutta degli ultimi anni. Anche lei ha avuto questa impressione? Per quel che la riguarda è riuscito a fare la campagna elettorale che aveva in mente?«Mi è mancato l'incontro diretto con le persone, che a me piace molto. Ma la campagna elettorale era molto breve e ho dovuto concentrare ogni sforzo per far capire al maggior numero ...