Sarà il partito degli indecisi a scegliere il vincitore

'Pronto ad andare all'opposizione se il Pd non Sarà il primo partito' : "Penso che quello che accadrà dopo il 5 di marzo si potrà capire con i numeri chiari, perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Io sono profondamente convinto che il Pd sarà il primo partito, ...

Matteo Renzi a Bersaglio mobile : "Pronto ad andare all'opposizione se il Pd non Sarà il primo partito" : "Penso che quello che accadrà dopo il 5 di marzo si potrà capire con i numeri chiari, perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Io sono profondamente convinto che il Pd sarà il primo partito, dopodiché se non succede il Pd è responsabilizzato per andare all'opposizione". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, nel corso della puntata di 'Bersaglio mobile' che andrà in onda ...

Sindaco di Assago : "FI Sarà primo partito" : "L'obiettivo primario è che il centrodestra unito superi il 40%. Mi auguro poi che Forza Italia sia il primo partito, la forza trainante della coalizione ". Graziano Musella, Sindaco di Assago e ...

Elezioni : Renzi - Pd Sarà primo partito : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “La mia previsione? Il Pd sarà primo partito e primo gruppo parlamentare. Almeno questo è il nostro obiettivo”. Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd sarà primo partito sembra essere il primo su Meteo Web.

Renzi : il Pd Sarà il primo partito. E avverte : uscire dall'euro significa ammazzare l'Italia : "Il mio obiettivo è tagliare le tasse al ceto medio e agli imprenditori che reinvestono nelle aziende - ha spiegato il segretario Dem - Tra ridurre le tasse ai milionari o alle famiglie scelgo le famiglie"

"Sarà governo Renzi-Berlusconi Gianni Letta sta già lavorando" Le stime del filosofo per ogni partito : ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO - Intervista di Affaritaliani.it a Massimo Cacciari. "Chi voto? partito Democratico. "E cosa vuole che voti? Salvini? Meloni? Berlusconi? Di Maio? Dai, su..." Segui su affaritaliani.it

Borse - sale il «partito» dei pessimisti. Per l'euro Sarà ancora rally : Cresce al 24% la percentuale degli operatori che si aspetta un calo nei prossimi sei mesi. Ma ancora il 45% punta su rialzi dei mercati. L'avvicinarsi delle elezioni non preoccupa: spread previsto sotto quota 150 punti. Secondo il 64% il super euro potrebbe costringere la Bce a ritardare il tapering...

Mary Lou McDonald Sarà la nuova leader del Sinn Féin - il partito indipendentista di sinistra irlandese : Prenderà il posto che è stato per oltre 30 anni di Gerry Adams, e promette di modernizzare l'immagine del partito The post Mary Lou McDonald sarà la nuova leader del Sinn Féin, il partito indipendentista di sinistra irlandese appeared first on Il Post.