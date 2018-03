Saoirse Ronan | My Fair Lady Bird - Best Movie

Oscar 2018 - la miglior attrice protagonista : Sally Hawkins - Margot Robbie - Meryl Streep - Saoirse Ronan. Chiunque tranne Frances McDormand : Premio acclamato all’unanimità, premio non sempre meritato. Nelle righe di accompagnamento alle nomination per l’Oscar alla miglior attrice protagonista 2018 (e successivamente in quello dell’Oscar come miglior Film) si perorerà la causa di qualunque attrice basta che non ci sia l’elogio all’interpretazione di Frances McDormand (già Oscarizzata nel 1997 per Fargo) o al triste baraccone visivo di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Quindi chi ...

Oscar 2018 - Timothée Chalamet e Saoirse Ronan : «Siamo noi gli attori di domani» : Questo è articolo è tratto dal n. 8 di Vanity Fair in edicola il 21 febbraio di PHILIP GALANES «Vuol sapere come lo chiamo?»: Saoirse Ronan indica Timothée Chalamet che ci aveva appena raggiunti al tavolo e si stava scrollando di dosso il cappotto. «Pony», continua l’attrice, «perché viene sempre da me e Greta a strofinare il muso». LEGGI ANCHEOscar 2018, quattro nomination per Guadagnino. L'Italia torna a sperare «Greta» è l’attrice, ...