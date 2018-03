Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus | buoni i pre-ordini in Canada e nuovo video promo

I Samsung Galaxy J3 (2018) e Galaxy J3 Pro (2018) apparsi su GeekBench : Dal database di GeekBench arrivano alcune interessanti informazioni sui Samsung Galaxy J3 (2018) e Galaxy J3 Pro (2018). Scopriamo insieme le loro feature L'articolo I Samsung Galaxy J3 (2018) e Galaxy J3 Pro (2018) apparsi su GeekBench è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus in promozione a rate con Tre Italia per un'altra settimana : C'è ancora una settimana di tempo per accaparrarsi i Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus usufruendo di una delle offerte vantaggiose di Tre Italia

Samsung Galaxy A3 2017 a 122 euro grazie allo sconto Spendi e riprendi : Il volantino nazionale Carrefour “Spendi e riprendi” vi permette di acquistare il Samsung Galaxy A3 2017 a soli 122 euro: ecco come funziona.Dopo avervi segnalato la possibilità di acquistare il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia a 409 euro, sempre grazie alla promo “Spendi e riprendi” vi segnaliamo il Samsung Galaxy A3 2017 al prezzo di 122 euro grazie ai buoni sconto.Samsung Galaxy A3 2017 a 122 euro grazie ai bonus ...

Samsung Galaxy S8 a 409 euro : prezzo scontato grazie a Spendi e riprendi : Il Samsung Galaxy S8 con garanzia Italia può essere acquistato a 409 euro grazie all’ultima promozione del Volantino Carrefour “Spendi e riprendi”; ecco come funziona.Segnaliamo a tutti i fan degli smartphone Samsung Galaxy, che fino al 8 marzo 2018 potete acquistare il Galaxy S8 al prezzo di soli 409 euro; non si tratta di un sottocosto ma di una promozione con bonus spesa.Samsung Galaxy S8 a 409 euro grazie ai bonus spesa: ...

Con Samsung Galaxy Upcycling i vecchi smartphone sfruttati per l'IoT : Samsung Galaxy Upcycling è un progetto sviluppato con l'obiettivo di studiare dei modi per riutilizzare in maniera proficua i vecchi smartphone Galaxy

Galaxy S6 e S6 Edge : ad inizio marzo arriva il nuovo firmware di Samsung : Samsung ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S6 e S6 Edge in Italia: ecco i dettagli più importanti da sapere.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy S6 SM-G920F e Galaxy S6 Edge SM-G925F che sono disponibili in Italia due nuovi aggiornamenti firmware.Samsung Galaxy S6 e S6 Edge: ecco i nuovi firmware disponibili in Italia da marzo 2018Più nello specifico il modello S6 sta ricevendo il nuovo ...

Situazione bollente per la batteria Samsung Galaxy S8 con aggiornamento Oreo : prime critiche : La settimana che volge al termine ha visto come protagonisti in assoluti tra gli smartphone Android in commercio in Italia i cosiddetti Samsung Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus. Dopo qualche giorno di attesa, come riportato in tempo reale su OptiMagazine, a partire da mercoledì scorso è stata avviata la distribuzione su larga scala dell'aggiornamento Oreo qui da noi, utile per assicurare uno step cruciale nello sviluppo software di quello che resta un ...

Sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge le app dei nuovi Galaxy S9 : link download : Alcune delle applicazioni dei nuovi Galaxy S9 risultano già disponibili per l'installazione sui Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, oltre che su tutti gli altri dispositivi del brand sudcoreano, a patto di aver ottenuto in precedenza i permessi di root. Se siete intenzionati a tenervi ben stretto l'ex top di gamma 2016 per ancora un bel po' di tempo (cosa che, senza nulla togliere alle guardie successive, sentiamo di condividere in pieno), forse vi ...

Al Samsung Galaxy S9 Plus va il "Best New Connected Device" del MWC 2018 - a Samsung vanno altri 30 riconoscimenti : Il Mobile World Congress 2018 di Barcellona è stato per Samsung un successo. Gli oltre 30 riconoscimenti che l'azienda sudcoreana ha ottenuto lo testimoniano. C'è poi anche il Samsung Galaxy S9 Plus che viene eletto come il "Best New Connected Device", premio facente parte dei GLOMO Awards 2018 che hanno raggiunto anche altri dispositivi dell'azienda sudcoreana.

Samsung Galaxy S9 Scarica e installare Temi per telefono Android : I migliori Temi per telefono Android Samsung Galaxy S9. Come si Scaricano i Temi sul cellulare Android Galaxy S9 per cambiare aspetto del telefono Guida e istruzioni. Oggi vi spiegheremo come Scaricare tema Samsung Galaxy S9, installare Temi Samsung Galaxy S9, Scaricare e installare Temi Samsung Galaxy S9.

Samsung Galaxy S9 Come entrare nella Recovery Mode : Come entrare nella Recovery Mode Samsung Galaxy S9 per fare hared reset del cellulare Android Samsung Galaxy S9 la guida rapida tratta dal manuale d'uso italiano Pdf Sasmung Galaxy S9.

Meno di una settimana all’aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Vodafone? I piani dell’azienda : Oreo su Samsung Galaxy S8 e S8 Plus è sbarcato in Italia oramai da due giorni ma soltanto per i dispositivi no brand. Gli esemplari Vodafone degli ex top di gamma sono tra i più diffusi nel nostro paese e naturalmente sono molti i possessori di queste versioni delle ammiraglie a chiedersi se ci sia da attendere molto per i rilascio definitivo di Android 8.0. Nella giornata di ieri abbiamo fornito un primo feedback proprio dell'operatore in ...

Il presunto Samsung Galaxy Xcover 5 svelato da una foto : Sta facendo il giro della Rete una foto che potrebbe mostrarci l'aspetto del Samsung Galaxy Xcover 5, nuovo smartphone rugged in arrivo sul mercato

Samsung Galaxy S9 Plus è il nuovo re degli scatti fotografici per DxOMark : Il famoso sito di analisi della qualità fotografica e registrazione video DxOMark ha eletto il nuovo RE della fotografia: il Samsung Galaxy S9+: i dettagliIl sito di analisi e valutazione dei comparto fotografico e video dei dispositivi mobili, DxOMark, di recente ha analizzato le prestazioni multimediali del Samsung Galaxy S9+ e di fatto l’ha eletto come il re tra gli smartphone per scattare fotografie.Il Galaxy S9+ rispetto al precedente ...