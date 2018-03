RON CANTA LUCIO DALLA L' album Lucio! e il primo incontro | Senza di lui

A VeRONa la cantante cervese Sara Dall'Olio presenta il videoclip del brano "Dimenticarmi di te" : Il 1° marzo alle ore 16.30 ci sarà la presentazione radiotelevisiva con intervista a Sara in diretta su Radio Italia Vision FM 97.0 e 103.9 ed in streaming sul canale 666 del digitale terrestre, ...

Morgan a VeRONa canta Fabrizio De Andrè - un concerto unico al Festival della Bellezza : biglietti in prevendita : Morgan a Verona per un concerto-evento unico in omaggio a Fabrizio De Andrè. Si terrà il prossimo 7 giugno, in occasione del Festival della Bellezza in programma a Verona, un live unico in cui Morgan renderà omaggio a Faber, Fabrizio De Andrè, attraverso le sue canzoni più belle. Da Canzone dell’amore perduto a Amico fragile e Il suonatore Jones, Morgan renderà omaggio all’arte poetica di Fabrizio De André attraverso uno show esclusivo ideato ...

RON / Lucio! - omaggio musicale per celebrare il cantautore bolognese (Verissimo) : Il cantante pavese, Ron ospite della Toffanin. Fresco vincitore del premio della critica Mia Martini con il suo brano “Almeno pensami”, scritto da Lucio Dalla.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 08:43:00 GMT)

Emma MarRONe ospite ad Amici 2018/ Canta L'Isola in attesa di un ritorno al serale? : Emma Marrone, ospite allo speciale del sabato di Amici 2018, per Cantare il suo nuovo singolo L'Isola, primo estratto dall'album Essere qui. Prove tecniche di ritorno al serale?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Marco Mengoni al Carnevale di RONciglione - il cantante sfila mascherato durante i festeggiamenti della sua città natale (foto) : Marco Mengoni al Carnevale di Ronciglione per la consueta sfilata della cittadina laziale. Domenica 12 febbraio il noto cantante italiano ha preso parte ai tradizionali festeggiamenti di Carnevale della sua città natale, e ha fatto incursione lungo le strade per sfilare insieme ai suoi compaesani. Sempre particolarmente legate alle proprie origini, Mengoni ha sfilato lungo le strade di Ronciglione (VT), nel corso della trecentoventitreesima ...

Classifica Finale Sanremo 2018 Vincitori/ Cantanti Big : grande soddisfazione per Annalisa ScarRONe : Classifica Sanremo 2018, Vincitori e premi Finale Cantanti Big: tutti i riconoscimenti in palio e il sistema di votazione. Gli aggiornamenti in tempo real:(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:41:00 GMT)

Sanremo - vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A RON il premio della critica. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai" : I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". «Undici anni fa dedicai la vittoria tra le Nuove Proposte con Pensa a mio...

Sanremo - Vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A RON il premio della critica. Mikrkoeilcane miglior testo. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime : ? I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". Erano i vincitori annunciati, durante le serate del Festival hanno avuto una...

Sanremo - Meta-Moro - Annalisa e Stato Sociale i tre finalisti. A RON il premio della critica. Mikrkoeilcane miglior testo. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime -DIRETTA : ? Prima di conoscere il vincitore di questa 68ma edizione ecco i premi RON VINCE IL premio della CRITICA CON "ALMENO PENSAMI" premio SALA STAMPA LUCIO DALLA A LO Stato...

Sanremo - Meta-Moro - Annalisa e Stato Sociale i tre finalisti. A RON il premio della critica. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime - DIRETTA : RON VINCE IL premio della CRITICA CON "ALMENO PENSAMI" premio SALA STAMPA LUCIO DALLA A LO Stato Sociale CON UNA VITA IN VACANZA PRWEMIO SERGIO ENDRIGO ALLA MIGLIORE INTERPRETAZIONE...

Vincitore Sanremo 2018/ Chi è? Cantanti Big - sorprese in arrivo? PRONostici : Annalisa e RON sul podio? : Vincitore Sanremo 2018, i Pronostici danno per favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguono Lo Stato Sociale e Ron. La sorpresa potrebbe essere Annalisa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 20:35:00 GMT)

VINCITORE SANREMO 2018/ Chi è? Cantanti Big - sorprese in arrivo? PRONostici : The Kolors verso il trionfo? : VINCITORE SANREMO 2018, i Pronostici danno per favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguono Lo Stato Sociale e Ron. La sorpresa potrebbe essere Annalisa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:42:00 GMT)

Vincitore Sanremo 2018/ Chi è? Cantanti Big - sorprese in arrivo? PRONostici : Meta-Moro in pole : Vincitore Sanremo 2018, i Pronostici danno per favoriti Ermal Meta e Fabrizio Moro, seguono Lo Stato Sociale e Ron. La sorpresa potrebbe essere Annalisa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Sanremo 2018 - Giusy Ferreri con gli ex Pooh non funziona. RON e Alice incantano senza fare pagliacciate : Quarta serata del Festival di Sanremo 2018, quella dei duetti, in teoria la più interessante musicalmente. Così è stato, nonostante la lunghezza. Oltre agli ospiti, infatti, si sono esibiti venti campioni e 8 giovani in gara. C’era il rischio di lambire Uno Mattina, e non ci si è andati tanto lontani. Ma veniamo al meglio e al peggio. Il peggior momento musicale: Facchinetti, Fogli e Ferreri. Il brano dei duequinti Pooh era già di per sé ...