Ron canta Lucio Dalla Domani ospite a Che tempo che fa | Era un maestro anche

EMMA MARRonE A C'È POSTA PER TE/ La cantante e il suo grande desiderio : "Voglio diventare mamma" : EMMA MARRONE, ospite questa sera a C’è POSTA per te: torna alla corte di Maria De Filippi. Ha rilasciato ieri il secondo singolo estratto dall’album Essere qui, intitolato Effetto domino.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:57:00 GMT)

Ron canta LUCIO DALLA / Dopo l'ospitata a Radio 1 - domani sera presenta il disco a Che tempo che fa : Ron presenta il suo nuovo album 'LUCIO, dodici canzoni scritte dall'amico LUCIO DALLA e reinterpretate da lui. Il ricordo del primo incontro con il grande artista.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Ron canta Lucio Dalla / L'album "Lucio!" - una dedica speciale a chi ha fatto la storia della musica : Ron presenta il suo nuovo album 'Lucio, dodici canzoni scritte dall'amico Lucio Dalla e reinterpretate da lui. Il ricordo del primo incontro con il grande artista.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:27:00 GMT)

Emma MarRone : età - peso - altezza e il dramma del tumore. La vita privata - gli ex fidanzati (vip) e le curiosità sulla cantante salentina : È una delle cantautrici italiane più amate e deve il suo successo ad ”Amici”. Era il 2010 ed Emma Marrone si aggiudicava la nona edizione del programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. Nata il 25 maggio 1984 a Firenze ma trasferitasi fin da piccola nel Salento di dove erano originari i genitori. La carriera di Emma Marrone inizia nel 2003 con la vittoria del reality show televisivo Popstars. sulla scia del suo ...

Fabrizio CoRona sfida i giudici e posta un video su Instagram (nel quale canta ‘Estate dimmerda’ del rapper Salmo) : Fabrizio Corona “non abbassa la cresta”. Il giudice lo scarcera e lo obbliga a non usare i social, ma lui se ne frega e posta un lungo video su Instagram. Come fosse un assaggio di un video musicale, Corona pompa a manetta Estate dimmerda del rapper Salmo e intanto si fa ritrarre in numerose e recenti sequenze in cui entra ed esce dal carcere. Tenuta sportiva, ma anche completo blu, occhiali firmati e capelli più corti, l’ex fotografo appare in ...

Ron canta LUCIO DALLA/ L'album "Lucio!" e il primo incontro : "Senza di lui non sarei qua" : Ron presenta il suo nuovo album 'LUCIO, dodici canzoni scritte dall'amico LUCIO DALLA e reinterpretate da lui. Il ricordo del primo incontro con il grande artista.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 10:31:00 GMT)

A VeRona la cantante cervese Sara Dall'Olio presenta il videoclip del brano "Dimenticarmi di te" : Il 1° marzo alle ore 16.30 ci sarà la presentazione radiotelevisiva con intervista a Sara in diretta su Radio Italia Vision FM 97.0 e 103.9 ed in streaming sul canale 666 del digitale terrestre, ...

Morgan a VeRona canta Fabrizio De Andrè - un concerto unico al Festival della Bellezza : biglietti in prevendita : Morgan a Verona per un concerto-evento unico in omaggio a Fabrizio De Andrè. Si terrà il prossimo 7 giugno, in occasione del Festival della Bellezza in programma a Verona, un live unico in cui Morgan renderà omaggio a Faber, Fabrizio De Andrè, attraverso le sue canzoni più belle. Da Canzone dell’amore perduto a Amico fragile e Il suonatore Jones, Morgan renderà omaggio all’arte poetica di Fabrizio De André attraverso uno show esclusivo ideato ...

Ron / Lucio! - omaggio musicale per celebrare il cantautore bolognese (Verissimo) : Il cantante pavese, Ron ospite della Toffanin. Fresco vincitore del premio della critica Mia Martini con il suo brano “Almeno pensami”, scritto da Lucio Dalla.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 08:43:00 GMT)

Emma MarRone ospite ad Amici 2018/ Canta L'Isola in attesa di un ritorno al serale? : Emma Marrone, ospite allo speciale del sabato di Amici 2018, per Cantare il suo nuovo singolo L'Isola, primo estratto dall'album Essere qui. Prove tecniche di ritorno al serale?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Marco Mengoni al Carnevale di Ronciglione - il cantante sfila mascherato durante i festeggiamenti della sua città natale (foto) : Marco Mengoni al Carnevale di Ronciglione per la consueta sfilata della cittadina laziale. Domenica 12 febbraio il noto cantante italiano ha preso parte ai tradizionali festeggiamenti di Carnevale della sua città natale, e ha fatto incursione lungo le strade per sfilare insieme ai suoi compaesani. Sempre particolarmente legate alle proprie origini, Mengoni ha sfilato lungo le strade di Ronciglione (VT), nel corso della trecentoventitreesima ...

Classifica Finale Sanremo 2018 Vincitori/ Cantanti Big : grande soddisfazione per Annalisa ScarRone : Classifica Sanremo 2018, Vincitori e premi Finale Cantanti Big: tutti i riconoscimenti in palio e il sistema di votazione. Gli aggiornamenti in tempo real:(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 22:41:00 GMT)

Sanremo - vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai" : I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". «Undici anni fa dedicai la vittoria tra le Nuove Proposte con Pensa a mio...

Sanremo - Vincono Ermal Meta e Fabrizio Moro - davanti a Lo Stato Sociale - terza Annalisa. A Ron il premio della critica. Mikrkoeilcane miglior testo. Pausini incanta con Baglioni in "Avrai". Favino - monologo in lacrime : ? I vincitori del Festival di Sanremo 2018 sono Ermal Meta e Fabrizio Moro con "Non mi avete fatto niente". Erano i vincitori annunciati, durante le serate del Festival hanno avuto una...