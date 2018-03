Romina Power e Al Bano Carrisi nonni? Pancino sospetto per Cristel | l' opinione del web

Romina Power e Al Bano Carrisi nonni?/ Pancino sospetto per Cristel : sole e relax in Florida : Romina Power e Al Bano Carrisi presto nonni? Cristel Carrisi avvistata con Pancino sospetto . La cantante americana mostra il messaggio di Loredana Lecciso(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi/ Lei a Cellino San Marco e lui in Germania con Romina Power : Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi superano la crisi? Lei torna a Cellino San Marco mentre lui "scappa" in Germania con Romina Power per il nuovo tour, pace fatta?(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 15:03:00 GMT)

Romina Power e Al Bano Carrisi / Tra denuncia e l'assenza in Australia : tanta sorpresa sui social per... : Romina Power e lo sgomento social dopo un messaggio: “Dov’è la libertà?”, ecco cosa è successo all'artista americana e la sua paura contro le armi negli Stati Uniti, le sue parole.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Romina Power - Lamborghini e altri vip : perché hanno detto NO all’Isola : Isola dei Famosi: perche Elettra Lamborghini e Romina Power hanno detto NO Numerosi erano i vip che erano stati contattati dalla redazione de L’Isola, compresi nomi di spicco come Romina Power e Elettra Lamborghini. perché alla fine hanno rinunciato? A far luce sulla questione ci ha pensato l’autore del programma Gabriele Parpiglia intervistato ieri sera da Emanuela Gentilin all’interno del suo programma Ultime ...