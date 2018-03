Roma | riscatto firmato Di Francesco | il tecnico torna protagonista

calcioweb.eu

(Di domenica 4 marzo 2018) Blitz dellasul campo del Napoli, prestazione importante degli uomini di Di, ecco le parole delai microfoni di Sky Sport: “Questa prestazione ci deve dare maggiore consapevolezza nei nostri mezzi, che non si sono mai persi. Negli ultimi mesi ci siamo un po’ smarriti, ma oggi ho visto grande disponibilità da parte della squadra. In settimana abbiamo lavorato tanto sul discorso mentale e ho avuto buone risposte. Ma non ci dobbiamo accontentare. Oggi qualcuno poteva pensare che avremmo preso due-tre goal, ma ho detto alla squadra che non saremmo venuti qui per fare una passeggiata. Ho visto l’arrabbiatura che aveva la squadra”. “Noi giovedì, invece di preparare la fase difensiva, abbiamo fatto 50 minuti di fase di sviluppo. Bisognava dare consapevolezza a questi ragazzi, nonostante tutte le difficoltà. Fa parte del mio modo di ...