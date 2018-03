Roma | Monchi | ' Raiola ci ha offerta Balotelli a gennaio'

Roma - Monchi : 'Raiola ci ha offerto Balotelli a gennaio - ma siamo contenti dei nostri attaccanti' : Nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'Il futuro di Di Francesco Parlo ogni giorno con il mister e sa che la società ha grande fiducia in lui. E' pronto per continuare la strada che ...

Balotelli-Roma? Parla Monchi e punzecchia Raiola… : Negli ultimi giorni il nome di Mario Balotelli è risuonato spesso e volentieri in ambienti di mercato. Tutta una mossa di Mino Raiola, che sta facendo un po’ di rumore attorno al proprio assistito alla ricerca di una squadra. La Juve gli ha già detto no, adesso anche la Roma risponde alle voci attraverso Monchi, il quale ha Parlato a Premium sport: “Mino Raiola è furbo…Non abbiamo Parlato, per il momento è un profilo che non seguiamo. Il ...

Roma - addio ad Alisson? Monchi ha deciso : il nuovo portiere arriverà dalla Liga Spagnola : Roma, addio ad Alisson? Monchi ha deciso: il nuovo portiere arriverà dalla Liga Spagnola Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, addio AD ALISSON- La Roma guarda al presente, ma anche al futuro. Dopo le ultime indiscrezioni di mercato, le quali continuano a confermare il potenziale addio di Alisson a fine stagione, la società giallorossa sarebbe pronta a ...

Roma in missione per il nuovo Alisson : Monchi fiuta l'affare Johansson VIDEO : La Roma non smette di cercare affari in giro per il mondo . Perché la caratteristica del ds Monchi è sempre quella: caccia ai talenti, occasioni a costi contenuti. E il prossimo nome può arrivare dalla Svezia per la porta giallorossa, dove Alisson sta ...

Roma - MONCHI E DI FRANCESCO/ Mangiante svela : "Se non si qualifica in Champions League sarà esonerato" : ROMA, Di FRANCESCO, MONCHI incontro Pallotta e fa da garante: avanti con il tecnico abruzzese. Il direttore sportivo giallorosso ha visto il patron, garantendo per l’ex Sassuolo(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 16:01:00 GMT)

Roma - Pallotta è una furia : lo sfogo con la squadra e la “convocazione” di Monchi : Pallotta furioso. La Roma non convince i tifosi e neanche il suo presidente, il quale ha notato una squadra molle, senza attributi. “Manca la grinta”, avrebbe detto Pallotta secondo quanto rivelato dal Messaggero. Ma non è tutto, il presidente della Roma ha immediatamente convocato Monchi a Boston per un confronto. Quanto mostrato in campo dalla Roma nelle recenti uscite non è soddisfacente, manca un aspetto importante del gioco ad ...

Roma - Monchi svela : “ecco come ho scoperto Under” : Prima del fischio d’inizio del match con lo Shakhtar, il ds della Roma, Monchi, è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ spiegando l’importanza di questo ottavo di finale di Champions League: “Io non sono mai arrivato in un quarto di finale. Penso che per la crescita della società, per la fiducia e per quello che vogliamo fare oggi è una partita importante. Speriamo di giocare più forte possibile per andare ...

Roma - Monchi e lo scambio di tweet con Totti : 'Sempre al tuo fianco - capitano' : Insieme sono l'immagine di una Roma unita, nelle avversità e nei periodi positivi. Rappresentato il vecchio e nuovo corso di una società che unisce le due componenti e guarda al futuro con l'ottimismo ...

Roma coccola Under - il tesoro scoperto da Monchi. I tifosi 'è il nuovo Salah' : Proteggetelo da tutto e tutti, estraniatelo dal mondo esterno per almeno due anni. Solo allenamenti e partite'. 'GUAI A PARLARE DI PLUSVALENZA' - Il Turchetto - come lo chiamano affettuosamente a ...

Roma - Monchi ‘replica’ a Spalletti e svela il futuro di Di Francesco : Poco prima del fischio d’inizio di Udinese-Roma, Monchi è intervenuto ai microfoni di ‘Premium Sport’ commentando così le parole di Spalletti sui giallorossi: “Ho perso tre secondi a dir la verità, io ho un grande rispetto per Luciano, sono stato con lui un mese e mezzo e ora penso al mio allenatore, ai miei giocatori, questo è un momento importante della stagione e dobbiamo pensare al campo”. Sulle ambizioni della ...

Roma - Monchi : "Una squadra costruita per vincere" : Totti, che forse non avrebbe venduto per 200 milioni. La Roma che è costruita 'per vincere per tanti anni'. Il rinnovo di Florenzi che ancora non c'è: 'Ma sono sicuro che resterà'. E poi l'ottavo di ...

La verità di Monchi sul calciomercato della Roma : “Dzeko - Giroud - Ounas e Salah a costi ridotti - vi dico tutto” : Il ds della Roma Monchi, è stato ospite di Skysport per parlare del tanto discusso calciomercato del club giallorosso che dal suo arrivo non ha certo soddisfatto i tifosi. Il dirigente ha spaziato su tutte le questioni più calde del mercato che lo hanno visto protagonista. “Ai tifosi giallorossi chiedo di avere un po’ di fiducia nel mio lavoro. So bene che non vogliono più sentir parlare di promesse, progetti, plusvalenze e che ...

Monchi : Pallotta pensa a Roma che vince : ANSA , Roma , 15 FEB Monchi, parlando a Sky sport, hapreso le parti del presidente del club giallorosso, JamesPallotta, attaccato a più riprese da una parte della tifoseriacapitolina. 'Dobbiamo essere più giusti con la sua figura,perché lui è ...

Roma - Monchi : 'Ai tifosi chiedo fiducia. Pallotta vuole un club campione - alla fine ce la farà' : ... l'obiettivo è mettere l'ipoteca sui quarti di finale di Champions League: 'È la competizione più importante al mondo, per noi diventa una possibilità per fare cose importanti, anche per i tifosi. Io ...