Roma | molti autisti di bus e metrò ai seggi | rischio caos nei trasporti pubblici

Allerta Meteo Burian : scuole chiuse a Roma - Pescara - Ancona e in molti altri Comuni anche Martedì 27 Febbraio [ELENCO LIVE] : E’ Allerta maltempo, neve e temperature glaciali, con il Burian che stringe nella sua morsa l’Italia: l’ondata di gelo proveniente dalla Siberia sta facendo piombare le temperature su valori polari. Molte sono le scuole chiuse anche Martedì 27 Febbraio: ecco in dettaglio l’elenco, che sarà aggiornato LIVE in particolare nel pomeriggio quando gran parte dei sindaci firmeranno le relative ordinanze. Allerta Meteo Burian ...

Maltempo e neve Roma : i Romani “in vacanza” - molti sulla spiaggia innevata di Ostia : Numerosi Romani hanno accolto la neve recandosi “in vacanza” sulla spiaggia di Ostia, imbiancata: tanti, impossibilitati a raggiungere l’ufficio e il lavoro, hanno raggiunto la popolare località balneare per fotografarla, in quanto innevata, ed i più piccoli ne hanno approfittato per una battaglia di palle di neve. All’alba il lungomare di Ostia era completamente ricoperto di neve, con decine di centimetri di manto bianco ...

Degrado a Roma - si moltiplicano le chat anti-pusher contro lo spaccio : “Qui c’era una situazione infernale, le strade erano occupate da circa trecento spacciatori che nascondevano la droga ovunque, nei motorini, sotto le macchine, tra gli alberi”. A raccontarci i tempi bui della borgata dei “ragazzi di vita” di Pier Paolo Pasolini, finita per anni nelle grinfie dei pusher, è Francesco Barnabei, regista che si è reinventato “sceriffo”, dando vita ...

Roma - scoperta discoteca abusiva. Alle 10 del mattino ci ballavano 40 ragazzi - molti minorenni : Uscite di emergenza assenti, nessun sistema antincendio, somministrazione di bevande alcoliche senza permesso, oltre alla mancanza di qualsiasi tipo di autorizzazione: chiusa una discoteca abusiva al ...

Maltempo - forte vento a Roma : 140 interventi dei Vigili del Fuoco - molti per rami e caduta di cornicioni : Sono circa 140 gli interventi effettuati dalle 8 alle 19 da squadre del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco sul territorio del Comune di Roma e Provincia a causa delle condizioni atmosferiche. Le zone interessate sono state la costa laziale, la parte interna della Provincia e del Comune di Roma. Gli interventi effettuati si possono al momento dividere in circa 40 per la rimozione di rami e alberi pericolanti, circa 20 pali a servizio pubblico, ...

Trump fa retRomarcia sulle trivellazioni in Florida. Ma per molti è una trovata elettorale per favorire il ‘suo’ governatore : Dietrofront di Trump sulle trivellazioni petrolifere vicino alle coste della Florida. Se nei giorni scorsi il governo Usa aveva annunciato che avrebbe concesso nuove autorizzazioni per l’estrazione di greggio e gas al largo di quasi tutte le coste degli Stati Uniti e che tali provvedimenti avrebbero riguardato anche Paesi come California e Florida, per la prima volta dopo decenni, dalla Casa Bianca arriva la notizia: Trump ha ceduto alle ...

SALDI INVERNALI 2018/ A Roma ‘festeggiano’ i borseggiatori : moltissimi ladri fermati nei negozi : SALDI INVERNALI 2018: per la Befana boom di vendite a Bologna, brutto "record" di borseggiatori a Roma. Le ultime notizie su sconti, offerte e promozioni in tutta Italia(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 14:35:00 GMT)