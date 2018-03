Roma | i capitolini tentano l’impresa nella tana della capolista

Maltempo Roma - il Campidoglio : “Riaprono gradualmente parchi - ville storiche e cimiteri capitolini” : Preso atto dell’ultimo aggiornamento delle previsioni fornite dalla Protezione Civile regionale, che confermano la cessata allerta per neve e ghiaccio, è stata firmata l’ordinanza sindacale per la riapertura dei cimiteri capitolini, così da consentire le operazioni cimiteriali di tumulazione e inumazione. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato anche l’ordinanza per la riapertura di Villa Borghese (Giardino del Lago), ...