Roma | Dzeko si toglie qualche sassolino dalla scarpa | clamorose bordate dell’attaccante

(Di domenica 4 marzo 2018) Successo dellanella gara di campionato contro il Napoli, decisivo Edinche al termine della partita si è toltoai microfoni di Premium: “laè stata perfetta, non quasi. Quando si perde siamo tutti scarsi, quando si vince no. Abbiamo fatto una grandissima partita contro un Napoli che gioca il miglior calcio d’Italia. Non guardo indietro, si può parlare sempre, ieri ci davano già per sconfitti 5-0, così scarsi non siamo. Le critiche? Non è stato facile, non voglio pensare alle scuse, guardo sempre avanti e voglio aiutare la squadra, anche quando non faccio goal nessuno guarda come corro per la squadra, oggi abbiamo vinto e nessuno se lo aspettava”. Poi a Sky: “Atroppe critiche. Domani tutti diranno che siamo stati perfetti, noi pensiamo a vincere la prossima partita. E’ la vittoria più importante della stagione. ...