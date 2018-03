Roma | Dzeko | Non siamo scarsi e non abbiamo perso 5-0

Roma - Dzeko si toglie qualche sassolino dalla scarpa : clamorose bordate dell’attaccante : Successo della Roma nella gara di campionato contro il Napoli, decisivo Edin Dzeko che al termine della partita si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ai microfoni di Premium: “la Roma è stata perfetta, non quasi. Quando si perde siamo tutti scarsi, quando si vince no. Abbiamo fatto una grandissima partita contro un Napoli che gioca il miglior calcio d’Italia. Non guardo indietro, si può parlare sempre, ieri ci davano già per sconfitti ...

Serie A - 27^ giornata : Napoli-Roma 2-4. La doppietta di Dzeko stende la capolista - +1 sulla Juventus! : Il Napoli è crollato! I partenopei hanno perso contro la Roma per 4-2 nell’anticipo della 27^ giornata della Serie A e non riescono così a rispondere alla Juventus che ha vinto 1-0 contro la Lazio. I ragazzi di Sarri ora hanno un punto di vantaggio sui bianconeri che però devono recuperare la partita contro l’Atalanta: c’è un rischio imminente di sorpasso in testa al campionato. Al San Paolo i padroni di casa erano passati in ...

Gol Dzeko - l’attaccante della Roma non sbaglia : stacco di testa perfetto [VIDEO] : Gol Dzeko – Primo tempo clamoroso nella gara di campionato della 27^ giornata del campionato di Serie A tra Napoli e Roma, ben altro livello rispetto alla partita delle 18 che si è conclusa sullo 0-1 grazie ad una magia di Dybala nel finale. Spettacolo tra le squadre di Sarri e Di Francesco, i padroni di casa passano subito in vantaggio con Insigne, poi reazione importante dei giallorossi che ribaltano con Under e poi con Dzeko, 1-2 e ...

