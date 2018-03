Roma | Di Francesco | ' Sono sempre orgoglioso di allenare la Roma | sia quando vince che

Roma - riscatto firmato Di Francesco : il tecnico torna protagonista : Blitz della Roma sul campo del Napoli, prestazione importante degli uomini di Di Francesco, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “Questa prestazione ci deve dare maggiore consapevolezza nei nostri mezzi, che non si sono mai persi. Negli ultimi mesi ci siamo un po’ smarriti, ma oggi ho visto grande disponibilità da parte della squadra. In settimana abbiamo lavorato tanto sul discorso mentale e ho avuto buone risposte. ...

Napoli-Roma 2-4 : giallorossi da urlo - calato il poker al San Paolo. Di Francesco è terzo : Una grande Roma stende in rimonta il Napoli capolista al San Paolo (4-2) e sale così al terzo posto della classifica. In gol Insigne, Under, Dzeko per due volte, Perotti e Mertens. A breve...

Napoli-Roma dalle ore 20.45 La Diretta Di Francesco con il tridente ?Under-Dzeko-Perotti : Si annuncia grande spettacolo al San Paolo per la sfida del sabato sera tra il Napoli capolista e la Roma. I partenopei sono reduci dalla larga e spettacolare vittoria di Cagliari nel posticipo di...

Napoli-Roma - Di Francesco vuole subito riconquistare la zona Champions : I 19 punti di distacco si vedono in classifica. Il Napoli è in testa, la Roma solo al 5° posto. Di Francesco, stasera al San Paolo , ore 20,45, , si augura che il gap non sia replicato anche in campo.

Roma - Di Francesco : "Col Napoli basta cali di tensione. Balotelli? Lo volevo a Sassuolo" : I punti che la Roma deve fare per forza, la mentalità che spesso viene meno alle prime difficoltà, Balotelli da allenare, il Napoli, i confronti con i giocatori: alla vigilia della sfida contro la ...

Roma - Di Francesco chiama Balotelli : "Ha grandi mezzi - lo allenerei" : Il tecnico giallorosso: "Due anni fa ho parlato con lui quando ero al Sassuolo e lo volevo con me. E' un giocatore stimolante, al di là del carattere"