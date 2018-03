Roma corsara a Napoli | i giallorossi calano il poker al San Paolo

Calcio - Serie A 2018 : Roma corsara ad Udine - scavalcata l’Inter al terzo posto. I risultati degli anticipi : Negli anticipi della 25a giornata di Serie A la Roma vince ad Udine per 0-2, grazie alle reti di Under al 70′ e Perotti al 90′, e si porta a quota 50 in classifica. Partita difficile per i giallorossi, che subiscono la squadra di Oddo nel primo tempo, ma a metà ripresa riescono a passare e poi amministrano, pur rimanendo con il punteggio in bilico fino alla fine della contesa. I giallorossi si issano al terzo posto: continua il ...

Samp corsara all'Olimpico, 1-0 alla Roma Negli ultimi due match della giornata successi per Samp e Milan a spese delle Romane. I partenopei tornano in vetta, l'Inter non riesce più a vincere. Gli altri match: Genoa-Udinese 0-1,Torino-Benevento 3-0, Cagliari-Crotone 1-0 e Fiorentina-Verona 1-4