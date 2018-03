Roma | autisti di bus e metrò ai seggi come scrutatori | rischio caos nei trasporti pubblici

Elezioni 2018 - chiusura campagna elettorale/ Caos trasporti a Roma : migliaia di autisti faranno gli scrutatori : Elezioni Politiche 2018 , come si vota il 4 marzo: appelli al voto di Renzi, Berlusconi, Salvini, Di Maio. Le modalità di voto e la chiusura della campagna elettorale (Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Roma - 850 autisti di bus e metrò ai seggi : rischio caos nei trasporti pubblici : Molti dipendenti Atac a Roma sono stati coinvolti nelle operazioni di seggi o come scrutatori: la conseguenza è che il servizio di trasporto pubblico, tra domenica e lunedì, potrebbe subire seri ...

Elezioni 2018 - seggi insediati. Troppi autisti-scrutatori - tagli ai trasporti a Roma - Napoli e Venezia : I presidenti arriveranno a intascare fino a 224 euro. In milla danno forfait all’Atac di Roma , in 300 alla Venezia na Actv. Stop alla funicolare di Mergellina

Roma - 1000 autisti Atac scrutatori per le elezioni : Almemo 1000 dipendenti dell'Atac saranno scrutatori domenica 4 marzo nel comune di Roma. E così il servizio di trasporto pubblico subirà dei rallentamenti. E su questa caso scoppia la polemica nella Capitale. L'azienda di fatto ha già messo le mani avanti non escludendo possibili disagi tra domenica e lunedì.È altamente probabile una riduzione del servizio. E così adesso il Codacons ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per ...