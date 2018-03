Roma | autisti Atac ai seggi come scrutatori | bus ridotti

Roma - autisti di bus e metrò ai seggi come scrutatori : rischio caos nei trasporti pubblici : Molti addetti dell'Atac presteranno servizio per le elezioni ed è già scattata la rimodulazione degli orari dei mezzi pubblici nei prossimi giorni. Protestano gli utenti e il Codacons annuncia un esposto

Elezioni 2018 - seggi insediati. Atac - troppi autisti-scrutatori - tagli ai trasporti a Roma - Napoli e Venezia : I presidenti arriveranno a intascare fino a 224 euro. In mille danno forfait all’ Atac di Roma , in 300 alla Venezia na Actv. Stop alla funicolare di Mergellina

