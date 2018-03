Roma | Atac | dipendenti scrutatori e trasporti rimodulati

Roma : Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito : Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac... L'articolo Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito su Roma Daily News.

Neve a Roma : Atac - linea tram 3 riattivata e rami rimossi : Neve A Roma: Atac, linea tram 3 PARZIALMENTE riattivata E rami rimossi Roma – L'Atac scrive attraverso il noto social network Twitter un messaggio. Si...

Roma : spalaneve dell'Atac in azione in tutta la città : spalaneve DELL'ATAC AL LAVORO DAVANTI ALLE FERMATE BUS E METRO Roma – Ingressi delle stazioni della metropolitana ma pure fermate degli autobus . Addetti 'spalaneve' dell'Ama...

Neve Roma - bus e tram quasi fermi : la situazione Atac e Cotral : A Roma prevedibili forti disagi per il trasporto pubblico di superficie (bus e tram) a causa della nevicata che sta interessando la città...

Roma - bus Atac investe e uccide un uomo in piazza Risorgimento : Gravissimo incidente a Roma, nei pressi di una fermata bus vicino piazza Risorgimento. Un uomo è morto dopo essere finito sotto le ruote di un autobus della linea 590. Ancora da accertare la dinamica.

Roma - bus Atac investe e uccide una donna in piazza Risorgimento : Gravissimo incidente a Roma, nei pressi di una fermata bus vicino piazza Risorgimento. Una donna è morta dopo essere finita sotto le ruote di un autobus della linea 590. Ancora da accertare la

Roma - nel piano salva-Atac spuntano 3 milioni di premi ai manager : Sorpresa: nelle carte del concordato rispuntano i maxi-premi ai dirigenti che hanno portato l'Atac a un passo dalla bancarotta. Tra i debiti che la partecipata del Campidoglio si è impegnata a saldare ...

Roma. Zannola : cura sindaco Raggi su Atac inefficiente. Rischio fallimento : Roma – Zannola: Raggi rischia di far fallire Atac. La sua cura non funziona Roma – Questo il comunicato dell'esponente del Partito Democratico di Roma, Giovanni...

Roma - collasso Atac : assenteismo e affari sbagliati - così l'azienda è entrata in crisi : È un mix sciagurato di assenteismo record, scioperi in sequenza, investimenti sbagliati e immobili inutilizzati da anni eppure inspiegabilmente mai venduti, che ha portato l'Atac a un centimetro dal ...

Roma : bus Atac in fiamme in quartiere Prati : Roma – Autobus Atac a fuoco in zona Prati a Roma Roma – Intorno alle ore 12 odierne un bus Atac della linea 30 ha...

Roma. Pelonzi polemico con Raggi e Lombardi su Atac : loro promesse non mantenute da azienda : Roma – Pelonzi contro Raggi e Lombardi sulla questione Atac: loro promettono ma l'azienda non mantiene la parola Roma – Questo il commento apparso sul...