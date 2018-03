Riva di Chieri fa utili Vogliamo garantire tutti i posti di lavoro

Embraco di Riva di Chieri : congelati i licenziamenti : Buone notizie per l’ Embraco di Riva di Chieri . Il Mise conferma lo stop dei licenziamenti per il 2018, con il

Riva di Chieri. Embraco : la battaglia di Daniele Simoni : La battaglia per l’occupazione sembra persa in fabbrica a Riva di Chieri, ma Daniele Simoni non molla. Il lavoratore della Embraco si