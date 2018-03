Risultati e classifica della 27ª giornata di Serie A

Risultati SERIE A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : vince l'equilibrio (27^ giornata) : RISULTATI SERIE A, 27^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei tre anticipi di sabato 3 marzo. Oggi sono in programma Spal-Bologna, Lazio-Juventus e Napoli-Roma(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 18:45:00 GMT)

Risultati Serie A / Classifica aggiornata - diretta gol live score : luci all'Olimpico! (27^ giornata) : Risultati Serie A, 27^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei tre anticipi di sabato 3 marzo. Oggi sono in programma Spal-Bologna, Lazio-Juventus e Napoli-Roma(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : si scende in campo! (29^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 3 marzo per la ventinovesima giornata. Squadre in campo dopo il turno infrasettimanale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:41:00 GMT)

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite (29^ giornata) : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano sabato 3 marzo per la ventinovesima giornata. Squadre in campo dopo il turno infrasettimanale(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:01:00 GMT)

MotoGP - Test Losail 2018 : Risultati e classifica venerdì 2 marzo. Andrea Iannone è il più veloce davanti ad Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Valentino Rossi 11° : La seconda giornata di Test MotoGP a Losail è andata in archivio. Sono state otto lunghe ore in Qatar, durante le quali si è girato per molto meno tempo rispetto a ieri: se 24 ore fa piloti e team avevano atteso l’arrivo dell’oscurità prima di scatenarsi in pista, a complicare le cose oggi è stato il maltempo, con un cielo nuvoloso ed una minaccia di pioggia risoltasi poi in poche gocce. Alla fine si è girato e i tempi sono stati ...

MotoGP - Test Losail 2018 : Risultati e classifica prima giornata. Maverick Vinales torna grande in Qatar - Dovizioso lo marca stretto - Valentino Rossi in ripresa e indietro Marquez : E’ Maverick Vinales il più veloce della prima giornata di Test MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Lo spagnolo della Yamaha, vincitore su questo tracciato nel 2016 con la moto di Iwata, ha confermato il suo feeling particolare con la pista ottenendo il miglior riscontro di giornata di 1’55″053. Una prestazione convincente dell’iberico che, reduce dalle mille difficoltà delle prove in Thailandia, sembra aver ritrovato ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Risultati e classifica dei tempi della quarta giornata. Lewis Hamilton scatenato - Sebastian Vettel collauda la Ferrari : A Barcellona si è disputata la quarta giornata dei Test di F1. Al Montmelò si è conclusa la prima tranche di Test, si tornerà in pista settimana prossima per altri quattro giorni di prova, gli ultimi prima dell’inizio del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito catalano abbiamo assistito alla prova di forza di Lewis Hamilton che si è scatenato: il Campione del Mondo ha siglato un perentorio 1:19.333 con le gomme medie dando una risposta ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Risultati della terza giornata e la classifica dei tempi. Fernando Alonso firma l’unico crono : La neve ha completamente rovinato la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Al Montmelò la mattinata è stata caratterizzata dalla pista totalmente imbiancata. Il semaforo verde è stato acceso alle ore 12.00 ma l’unico giro cronometrato è stato di Fernando Alonso, firmato a 13 minuti dal termine: un altissimo 2:21. Altri quattro piloti si sono limitati a un installation lap, gli altri sono rimasti ai box. Di seguito la ...

F1 - Test Barcellona 2018 : Risultati della terza giornata e la classifica dei tempi. La neve rovina i piani dei piloti : La neve ha completamente rovinato la terza giornata di Test di Formula Uno a Barcellona. Al Montmelò la mattinata è stata caratterizzata dalla pista totalmente imbiancata. Il semaforo verde è stato acceso alle ore 12.00 ma nel pomeriggio nessuno si è azzardato a scendere in pista, eccezion fatta per cinque piloti che si sono limitati a un installation lap: Ricciardo, Alonso, Ericsson, Kubica, Hartley. La Ferrari e la Mercedes sono rimaste ai ...

Serie B - 28^ giornata : Risultati - classifica e prossimo turno. Riscatto del Palermo - impresa Avellino e blitz del Foggia [FOTO] : 1/23 Raffaele Rastelli/LaPresse ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata : l'Empoli vola - il Palermo è sotto! Diretta gol live score : Risultati Serie B, 28^ giornata: Classifica aggiornata e Diretta gol live score. Turno infrasettimanale nel campionato cadetto: la neve costringe al rinvio due partite nel programma(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 21:08:00 GMT)

Risultati SERIE B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : squadre in campo - si gioca! (28^ giornata) : RISULTATI SERIE B, 28^ giornata: Classifica aggiornata e diretta gol live score. Turno infrasettimanale nel campionato cadetto: la neve costringe al rinvio due partite nel programma(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 20:06:00 GMT)

F1 - Test Barcellona 2018 : Risultati della seconda giornata e la classifica dei tempi. Vettel e la Ferrari davanti a tutti : Sebastian Vettel ha realizzato il miglior tempo nella seconda giornata dei Test di F1 che si stanno svolgendo a Barcellona. Sul circuito catalano, il tedesco si è scatenato a bordo della sua Ferrari e ha fermato il cronometro su 1:19.673. Il tempo è stato siglato con le gomme soft ma anche con le medie Seb era riuscito a fare la differenza. seconda posizione per Valtteri Bottas che con la sua Mercedes si è fermato a 1:19.976 (medie). Terza ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score (28^ giornata) : Risultati Serie B, 28^ giornata: Classifica aggiornata e diretta gol live score. Turno infrasettimanale nel campionato cadetto: la capolista Empoli ospita l'Avellino allo stadio Castellani(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 08:03:00 GMT)