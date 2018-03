Riforma dei diritti tv | sorride l' Atalanta | nuovi milioni in arrivo per Percassi foto

Luigi Di Maio - nella lista dei ministri spunta il prof. Pasquale Tridico : cosa vuol fare della Riforma Fornero : Il leader grillino ha indicato infatti Pasquale Tridico, docente di Politica economica all'università Roma Tre, come titolare del dicastero per il Lavoro che ha già le idee chiarissime su come ...

Papa Francesco Riforma lo Ior per chiudere la stagione dei sospetti : Nel luglio 2014, contestualmente all'arrivo del nuovo presidente Jean-Baptiste de Franssu e del nuovo board, il Prefetto per l'Economia, cardinale George Pell, aveva progettato di utilizzare i ...

Papa Francesco Riforma lo Ior per chiudere la stagione dei sospetti : Per lo Ior è tempo di bilanci, di assestamenti interni. E di riforme destinate a segnare il futuro della banca vaticana che non gode di ottima reputazione a causa degli scandali dei tempi passati e recenti: basti pensare alla condanna per cattiva gestione subita nelle scorse settimane dall’ex direttore Paolo Cipriani e dal suo vice Massimo Tulli, o...

Riforma PENSIONI/ Sciopero dei Vigili del fuoco Usb (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Sciopero dei Vigili del fuoco Usb. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 23 febbraio(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:09:00 GMT)

Riforma carceri - slitta l'approvazione del Consiglio dei ministri - : L'intenzione è di sottoporre un testo condiviso alla Camera per una terza lettura. Sulla materia sono stati invece approvati in via preliminare altri tre decreti attuativi riguardanti minori, lavoro e ...

Riforma delle carceri - l’appello al Consiglio dei ministri : non sprecate l’occasione di un atto di civiltà : Per chi ha seguito le vicende dell’universo carcerario italiano degli ultimi decenni, oggi è la vigilia di un momento storico. È fissato per oggi un Consiglio dei ministri nel quale si compirà o si vanificherà per sempre lo sforzo di centinaia di intelligenze, entusiasmi e competenze che negli ultimi tre anni sono state al servizio della Riforma del sistema penitenziario. Era il 2013 quando la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato ...

La Riforma delle carceri arriva in Consiglio dei ministri. Malumori in arrivo da Lega e Fratelli d'Italia : Domani il Consiglio dei ministri varerà una riforma, forse l'ultima di questo governo, che potrebbe provocare qualche frizione nel centrodestra, soprattutto tra le file della Lega e di Fratelli d'Italia. E lo farà, quasi certamente, senza prendere in considerazione le richieste di modifica arrivate dalla commissione Giustizia del Senato. La riforma è quella dell'ordinamento penitenziario voluta dal ministro della Giustizia, ...

Elezioni : da autonomia a Riforma Imu-Tasu - ecco la piattaforma dei sindaci : Più autonomia fiscale , una riforma della tassazione sulla casa unificando Imu e Tasi con l'obiettivo di semplificare la vita ai cittadini, proseguire sulla strada del riordino istituzionale ...

Riforma pensioni 2018 : ecco le proposte dei partiti in vista delle elezioni : Non si è mai smesso di parlare di Riforma pensioni 2018 e, anzi, proprio in quest'ultimo periodo le discussioni e le polemiche non sono che aumentate. In vista delle elezioni del prossimo 4 marzo, infatti, tra gli argomenti più caldi sui quali i vari partiti premono c'è anche quello del sistema previdenziale italiano. Dopo avervi parlato recentemente del programma del PD, infatti, vogliamo fare un excursus su quelle che sono le proposte dei vari ...

Riforma Pensioni - RITA più facile con l’autocertificazione dei requisiti : Dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2018, ora per la RITA, la Rendita integrativa temporanea anticipata, arrivano i chiarimenti operativi da parte della Covip, la Commissione Vigilanza sui fondi pensione. Quest’ultima ha pubblicato in questi giorni la circolare n. 888, fornendo delle precisazioni sulle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, sui requisiti per i richiedenti, ma anche sugli obblighi informativi dei ...