Restyling di Bari al via la costruzione di 13 campi gioco e sport

puglia

: Ferrovie. Lavori di restyling della tratta Napoli-Bari. In arrivo nuove gare - medianews24live : Ferrovie. Lavori di restyling della tratta Napoli-Bari. In arrivo nuove gare - zeroazeronews : Ferrovie. Lavori di restyling della tratta Napoli-Bari. In arrivo nuove gare - gpisciotta79 : Ferrovie. Lavori di restyling della tratta Napoli-Bari. In arrivo nuove gare -

(Di sabato 3 marzo 2018) Il lento lavoro per rendere una città metropolitana sempre più ad altezza d'uomo e gradevole per chiunque, con spazi per ognie ogni attività. L' avvio dei lavori è previsto per il prossimo ...