Real Madrid-Getafe 0-0 in diretta | risultato LIVE

PSG-Real Madrid : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : dove vederla IN TV E streaming La sfida tra PSG e Real Madrid sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Mediaset, precisamente su Premium Sport 2: gara visibile anche su tablet, smartphone e tablet ...

La Liga supera i 3 miliardi di fatturato : Barça e Real Madrid valgono il 41% dei ricavi : Crescono i ricavi nel campionato spagnolo: quasi la metà, però, fanno riferimento a Real Madrid e Barcellona L'articolo La Liga supera i 3 miliardi di fatturato: Barça e Real Madrid valgono il 41% dei ricavi è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Real Madrid-Getafe Liga 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Real Madrid-Getafe, 27^ Giornata Liga 2017/2018, ore 20:45. Tornano i titolarissimi per Zidane, mentre Bordalàs si affida a Ndiaye come trequartista di sinistra. Dopo la sconfitta in casa dell’Espanyol, il Real Madrid vuole assolutamente tornare alla vittoria. Per farlo dovrà sconfiggere, tra le mura amiche del Santiago Bernabeu, il Getafe di Bordalàs in quella che sarà una gara valida per la 27esima ...

Real Madrid - tutti pazzi per il piccolo Byron : segna come Ronaldo ed esulta con la Papu Dance : ...bambini in tenera età la nostra mente fa già il suo percorso e ce li proietta 10-15 anni nel futuro mentre ripetono quelle gesta nei più grandi palcoscenici e con le maglie più prestigiose al mondo. ...

Real Madrid - il figlio di Cristiano Ronaldo imita il papà : 'Sarò come te' : Per tanti un padre è un esempio, un idolo. Per Cristiano Junior, il papà, non può che essere tale. "Sarò come te" avrebbe detto il bambino di 7 anni al Pallone d'Oro, come confermato da CR7 su ...

Bayern Monaco : lite tra Hummels e Lewandowski - il Real Madrid... : Eppure, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , nell'allenamento di ieri fra i due la tensione è salita alle stelle. Durante la partitella finale Tolisso ha segnato approfittando della distrazione ...

Espanyol-Real Madrid 1-0 - Moreno affossa Zidane nel finale : Espanyol-Real Madrid 1-0 93' Moreno Cinque vittorie consecutive per il Real Madrid. Prima di Barcellona, prima di affrontare l'Espanyol nell'anticipo della 26giornata di Liga, che a 45 secondi dalla ...

Incredibile Espanyol : Real Madrid battuto al 93' : Segue servizio completo Espanyol-Real Madrid, cronaca e tabellino Tags: Real Madrid , Espanyol Tutte le notizie di Liga

Real Madrid - altra clamorosa debacle : fa festa l’Espanyol : Stagione sempre più negativa per il Real Madrid, almeno in Liga. In Champions League è vicina la qualificazioni ai quarti di finale dopo il successo dell’andata contro il Psg mentre in campionato prestazioni sempre più deludenti. L’ultima clamorosa debacle sul campo dell’Espanyol, altra prestazione negativa per i Blancos. La partita sembrava indirizzata verso il pareggio, poi al 93′ la rete di Moreno che ha condannato il ...

Psg - Neymar non ci sarà con il Real Madrid : Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid L’impietoso esito degli esami alla caviglia destra di Neymar ha gettato nello sconforto tutto l’ambiente del Psg: “Distorsione alla caviglia e microfrattura al quinto metatarso”. Il club parigino non ha diffuso informazioni riguardo ai tempi di recupero ma per un problema di questo tipo è necessario […] L'articolo Psg, Neymar non ci sarà con il Real Madrid sembra essere il ...

Barça-Real Madrid il 6 maggio : Il presidente della Liga, Javier Tebas, secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, ha rivelato che il 'clasico' di ritorno fra Barcellona e Real Madrid si disputerà domenica 6 maggio, con inizio alle ...

Spagna : Barca-Real Madrid il 6 maggio : ROMA, 27 FEB - Il presidente della Liga, Javier Tebas, secondo quanto pubblica il Mundo deportivo, ha rivelato che il 'clasico' di ritorno fra Barcellona e Real Madrid si disputerà domenica 6 maggio, ...

Infortunio Neymar - ‘dramma’ Psg : quasi certo il forfait contro il Real Madrid! : 1/12 AFP/LaPresse ...

Neymar - distorsione alla caviglia e microfrattura al piede : salta il Real Madrid. Out anche Marquinhos : Parigi in attesa: il momento è di quelli delicati. Tra una settimana ci sarà il ritorno di Champions League tra Psg e Real Madrid , 3-1 per i Blancos al Bernabeu, ndr, , e la squadra di Unai Emery non ...