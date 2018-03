Quelli che il calcio - Elio e le storie tese ospiti su Rai2 col nuovo pezzo ' Il circo

Paralimpiadi PyeonChang 2018 : gli atleti medagliati sia ai Giochi estivi che a Quelli invernali : Dall’8 al 18 marzo avranno luogo i Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018, oramai abituale continuazione dei Giochi Olimpici in grado di attirare un pubblico sempre più vasto. Come nella storia olimpica, anche in quella paralimpica vi sono alcuni atleti che si sono cimentati con successo in diverse discipline, alternando partecipazioni estive ed invernali. Tra questi, il record assoluto spetta alla tedesca Reinhild Möller, che dal 1980 ...

"La TV? La lascio a Quelli come Fiorello - che è bravissimo. Io non ho il tempo" : Conduttore, scrittore, attore, ma soprattutto papà: Fabio Volo si confessa sulle pagine de La Stampa, parlando della sua carriera, ma anzitutto degli affetti più cari. La moglie islandese Johanna Maggy e i suoi due bambini vengono sempre al primo posto e, per amor loro, Volo non ha paura di pronunciare qualche 'no' professionale.Per fortuna posso permettermelo, anche se ci sono colleghi che potrebbero fare altrettanto ma ...

Perché i sondaggi più interessanti sull'Italia sono Quelli dei mercati : Roma. Ah il mercato, quella mano neppure troppo invisibile che sequestrerebbe la sovranità e la democrazia. Involutosi dalla visione benefica di Adam Smith a quella torva dei "poteri forti", il tifo ...

Fifa 18 Winter Upgrades : tutto quello che devi sapere sui Ratings Refresh! Disponibili Quelli della Ligue 1! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter Upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Winter Upgrades Ligue 1 Ecco gli Upgrades della Ligue 1 Edinson Cavani – […] Leggi l'articolo Fifa 18 Winter Upgrades: tutto quello che ...

Quelli che il calcio – Diciannovesima puntata del 25/02/2018 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Diciannovesima puntata della venticinquesima edizione di Quelli che il calcio. Una nuova edizione che vede anche l’inizio di una nuova gestione del programma, adesso affidata a Mia Ceran e allo storico duo composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, accompagnati sempre da tanti ospiti più o meno appassionati del gioco del calcio. La diciottesima puntata ha totalizzato 1.560.000 spettatori e uno share del 8,14% in Quelli che ...

Quelli che il calcio - anticipazioni 25 febbraio : Mudimbi ospite musicale - Ubaldo Pantani e le sue imitazioni : Dario Vergassola , Andrea Delogu , il giornalista Tommaso Labate e Eleonora Pedron , commentano le partite della serie A al grande tavolo di Quelli che il calcio con il Campione del Mondo Fulvio ...

MUDIMBI/ Video : "Sono cresciuto con Thriller ma mi manca il sound africano" (Quelli che il calcio) : Video, MUDIMBI a Quelli che il calcio traccerà un bilancio di quello che è il suo primo periodo di cantante famoso, dopo l'exploit al Festival di Sanremo. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 02:27:00 GMT)

NICOLA SAVINO A TV TALK/ Da Quelli che il calcio ai Mondiali 2018 con la Gialappa’s Band : NICOLA SAVINO nel pomeriggio è ospite a Tv TALK. A marzo sarà la voce del coniglio Peter nella pellicola Peter Rabbit e poi condurrà uno speciale sui Mondiali con la Gialappa’s Band.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 02:29:00 GMT)

"Per me il problema vero sono i dolori - ma per Quelli eseguo degli esercizi che mi aiutano" : I dolori del ciclo non fermano un'atleta, soprattutto durante le Olimpiadi. La pattinatrice di figura Mirai Nagasu ha raccontato a "Cosmopolitan" come ha affrontato il suo "periodo" nel corso della competizione: "Ho avuto il ciclo poco prima di arrivare ai Giochi. Non che sia stato un grosso problema. Basta infilare un tampone. Per me il problema vero sono i dolori, ma per quelli eseguo degli esercizi che mi aiutano".Nagasu, che recentemente ha ...

Germogli - da Quelli di soia a Quelli di grano : tutto quello che c’è da sapere su questo cibo : Lo sapevate che quei piccoli semi dai quali spunta un semplice filo d’erba, racchiudono in sé un potenziale talmente alto per la salute umana da risultare quasi incredibile? Il loro contenuto, infatti, è composto da diverse sostanze nutritive che si trovano difficilmente persino nella frutta e nelle verdure fresche. Basti pensare che le vitamine durante il processo della germinazione aumentano fino al 1400% rispetto alla pianta adulta. Ecco ...

I più felici? Quelli che vincono il bronzo. Lo dice la scienza : Federica Brignone . Sul podio olimpico con la medaglia di bronzo al collo aveva il volto della felicità. Proprio dai sorrisi da podio come il suo è nata una ricerca che dimostra come i più felici ...

I più felici? Quelli che vincono il bronzo. Lo dice la scienza : La prova provata è il sorriso di Federica Brignone. Sul podio olimpico con la medaglia di bronzo al collo aveva il volto della felicità. Proprio dai sorrisi da podio come il suo è nata una ricerca che dimostra come i più felici siano gli atleti che hanno ottenuto il terzo posto. Non dovrebbero essere più felici Quelli che vincono l’argento? La risposta dello studio pubblicato dalla Nbc dice di no. In una scala da uno a dieci nella scala ...

Restituzioni M5s - Lezzi : “A me è stato contestato solo un bonifico. Tutto chiarito. Peccato Quelli che hanno tradito” : “Mi è stato contestato un solo bonifico, su oltre 132mila euro che ho restituito”. Esordisce così a Otto e Mezzo (La7) la senatrice uscente del M5s, Barbara Lezzi, che spiega la vicenda sulla Rimborsopoli pentastellata che l’ha riguardata. “Questo bonifico mi è stato stornato” – continua – “probabilmente dovuto a uno sfasamento delle valute, perché quel giorno doveva arrivare l’indennità su ...