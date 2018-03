Quella New York sospesa tra grattacieli e caos estetico

ilgiornale

(Di sabato 3 marzo 2018) Newè eterna solo nella sua mutevolezza: ogni edificio è provvisorio, e questo, in fondo, costituisce il suo patetico richiamo: l'anonimità transeunte di cui si misura il valore in cifre di dollari resi. Persino la Lever House il primo esempio di architettura moderna nella città e con lei il Palazzo dell'ONU, la recentissima banca di Skidmore Owing e Merrill, il grattacielo di Lescaze in costruzione sulla terza Avenue, e gli altridi cristallo che stanno per rimpiazzare i tanto più pittoreschi e patetici, anche se stilisticamente ibridi,assiro-babilonesi non sono che costruzioni transeunti la cui vera molla creatrice è data dalla loro funzionalità economica. L'aver costruito la Lever House su pilotis, sacrificando quindi tutto il pianterreno di negozi il cui valore, in piena Park Avenue, era colossale, fu dovuto ad un accurato calcolo ...