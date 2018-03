Quei venti collegi in bilico dove fermare sinistra e M5s

ilgiornale

: RT @_Varichina: #DeiGattiMiPiaceChe riescono sempre a trovare quei venti centimetri quadrati dove non piove, e lì guardare l'infinito. - MarkInTheDark75 : RT @_Varichina: #DeiGattiMiPiaceChe riescono sempre a trovare quei venti centimetri quadrati dove non piove, e lì guardare l'infinito. - ctrilly : RT @_Varichina: #DeiGattiMiPiaceChe riescono sempre a trovare quei venti centimetri quadrati dove non piove, e lì guardare l'infinito. - _Varichina : #DeiGattiMiPiaceChe riescono sempre a trovare quei venti centimetri quadrati dove non piove, e lì guardare l'infinito. -

(Di sabato 3 marzo 2018) Se siete ancora indecisi o non sapete se andrete a votare, se questa campagna elettorale non vi ha coinvolto e domenica, tempo permettendo, pensavate di fare altro, ebbene sappiate che ci sono tantiuninominali inin cui i due candidati sono a distanza di un punto o due eanche un pugno di voti potrà fare la differenza. Edunque la vostra preferenza potrebbe essere determinante.Siamo alle battute finali ed è questo elettorato sospeso tra astensionismo e indecisione che i partiti cercano di conquistare. Una variabile che secondo i sondaggisti, in questa tornata elettorale più che mai, potrebbe cambiare l'esito delle urne. In numerosisi preannunciano testa a testa sul fil di lana, alcuni sono marginali, altri meno, molti al sud. Inanche diversi big, come a Roma Montesacro,la ministra Pd Marianna Madia precede di un soffio Maria Teresa ...