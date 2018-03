Qatar | Zarco davanti | Rossi secondo

raisport.rai

: Consumo anomalo dell'anteriore sulla Yamaha di #Rossi ???? #MM93 lavora su 2 tipi di forcellone ???? #Zarco vola in 1.… - SkySportMotoGP : Consumo anomalo dell'anteriore sulla Yamaha di #Rossi ???? #MM93 lavora su 2 tipi di forcellone ???? #Zarco vola in 1.… - SkySportMotoGP : Oltre alla congestione #Iannone ha anche 38 di febbre ?????? difficile vederlo in pista oggi Solo 4 giri ????? e tanti… - Tuttomotorspor1 : MotoGP Test Qatar Day 3: Zarco chiude in testa davanti a Rossi e Dovizioso -

(Di sabato 3 marzo 2018) Il campione del Mondo Marc Marquez e' ancora una volta impegnato in un programma sul ritmo e come tempo fa meglio di lui Cal Crutchlow , LCR Honda Castrol, con il quarto. Non e' della partita Andrea ...