Porto-Sporting | rissa a bordo campo Espulsi due barellieri con la Var

Probabili Formazioni Porto -Sporting Primeira Liga 02-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Porto-Sporting , 25^ Giornata Primeira Liga , ore 21:30. Tante defezioni da una parte e dall’altra. Conceiçao conferma Casillas tra i pali, mentre Jorge Jesus si affida a Fernandes. All’Estadio Do Dragao andrà in scena alle ore 21:30 di giovedì 2 marzo 2018 quello che sarà una vera e propria sfida assolutamente imperdibile tra il Porto di Sergio Conceiçao e lo Sporting di Jorge Jesus, due allenatori che ...

DIRETTA / Sporting Astana (risultato finale 3-3) streaming video e tv : Il pari non ferma i Porto ghesi! : DIRETTA Sporting CP- Astana : info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Europa League con i portoghesi che hanno già ipotecato gli ottavi(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 20:49:00 GMT)

Probabili Formazioni Porto-Sporting Lisbona - Taca de Portugal 07-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Porto-Sporting Lisbona, Semifinale di andata di Taca de Portugal 2017/2018, ore 21.15: chanche dal 1′ per Casillas e Reyes. Notte di grande calcio allo Stadio Do Dragão. I padroni di casa del Porto di Sérgio Conceição ospiteranno lo Sporting Lisbona nella semifinale d’andata della Taca de Portugal. Casillas e compagni, al comando in Primeira Liga con 52 punti, sono reduci dalla vittoria in campionato ...