POLIZIA DI STATO | Commissari sulle tracce del male 3 puntata del 03 marzo Il

Latina - ferisce la moglie e poi uccide le figlie : il carabiniere suicida era stato segnalato dalla donna alla POLIZIA : C’è una data d’inizio della follia che ha portato alla morte delle due bimbe di Cisterna di Latina al ferimento della madre. È il 4 settembre dello scorso anno, sei mesi fa. Via Pontina, dopo Latina. Davanti alla Findus, lo stabilimento dove lavora Antonietta Gargiulo, la donna rimasta ferita da tre colpi di arma di pistola sparati dal marito, è fuori con i colleghi per fumare una sigaretta. Una pausa dal lavoro, qualche chiacchiera, i racconti ...

Controlli antidroga. La POLIZIA di Stato arresta due spacciatori. : Nel corso di tali Controlli gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato nella serata di domenica 25 febbraio 2018 il tunisino, noto per i suoi trascorsi nel mondo dello spaccio di ...

Lo spettacolo di Roma imbiancata in un video ripreso dall'elicottero della POLIZIA di Stato : Una fitta nevicata, durata circa 8 ore, ha colpito Roma. Dal Circo Massimo al Colosseo, dal Pantheon a piazza Venezia, la città imbiancata regala uno scenario da favola. Le immagini sono state girate dall'elicottero della Polizia di Stato.

Ostenta sicurezza durante il controllo della POLIZIA ma aveva la cocaina in auto : arrestato : Arresto effettuato dalla squadra mobile di Chieti insieme a quella di Pescara. Nei giorni scorsi è stato fermato, a bordo della sua lancia thesis, per un normale controllo, R.G. di Pescara, 53 anni, ...

La POLIZIA di Stato di Trapani denuncia 4 maestre violente : Un importante operazione è stata compiuta poche ore fa in Sicilia, dove quattro maestre di scuola elementare sono state denunciate per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni. Le quattro sono state scoperte grazie alle microcamere presenti, che hanno messo in mostra le percosse ai danni dei bambini. Le quattro maestre sono state interdette per un anno Una brutta vicenda è venuta alla luce poche ore fa a Trapani dove gli agenti di Polizia ...

Scene da film a Cerignola : pregiudicato inseguito e arrestato dalla POLIZIA : Il conducente ed un passeggero che era con lui sono scesi dall'auto per proseguire la fuga a piedi. Merra è stato bloccato nonostante la tenace resistenza opposta, cercando di divincolarsi per ...

Torre del Greco - Viola la misura di sorveglianza speciale - pregiudicato arrestato dalla POLIZIA : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Tir bloccato al Parco Imperiale, terminate le operazioni: viabilità ripristinata Meta di Sorrento - Tentanto di comprare gratta e vinci con banconote ...

Pavia : litiga con moglie e aggredisce POLIZIA - arrestato : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - litiga con la moglie e, all'arrivo della polizia, aggredisce anche gli agenti. Un cittadino marocchino di 42 anni è stato arrestato a Vigevano, in provincia di Pavia, per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. La polizia è intervenuta nell'abitazione dell'

Roma Drone Awards 2018 - premio alla POLIZIA di Stato per i voli anti-terrorismo : La conferenza inaugurale e la cerimonia di premiazione saranno trasmesse in streaming video su www.RomaDrone.it . Roma Drone Awards 2018 Riceveranno i 'Roma Drone Awards 2018' anche due strutture ...

Ritrovata donna scomparsa da Fossano - individuata da POLIZIA di Stato : Stata Ritrovata, nell'ambito dei servizi di vigilanza in stazione, verso le ore 14.00 del 16 febbraio 2018, dagli agenti del Settore Operativo di Milano Centrale Compartimento Polizia Ferroviaria per ...

Collaborazione tra la POLIZIA di Asti e quella di Napoli : arrestato truffatore : Cronaca La polizia di Asti in Collaborazione con quella di Napoli ha assicurato alla giustizia Carlo Ioime, 30 anni, napoletano truffatore pregiudicato in trasferta ad Asti ed a Chieri. L'uomo si ...

"Commissari - sulle tracce del male" - la POLIZIA di Stato su Rai 3 : Immagini, materiale di repertorio e interviste ai collaboratori del funzionario che ha condotto le indagini ricostruiranno in 60 minuti il caso di cronaca giudiziaria e il complesso lavoro degli ...

“È lui il mostro che cercate”. Oltre 400 animali uccisi e torturati in pochi mesi : ecco cosa faceva “quest’uomo” alle sue vittime - un rituale macabro e agghiacciante ripetuto innumerevoli volte. Un incubo che finalmente è stato fermato dalla POLIZIA : Oltre 400 animali fatti a pezzi nel corso di tre anni, un vero e proprio massacro portato avanti con costanza, una violenza che aveva sconvolto quartieri interi e alla quale finalmente è stata messa la parola fine dalle autorità che hanno provveduto a identificare e arrestare il responsabile. Le morti misteriose erano diventate talmente tante che addirittura Scotland Yard aveva iniziato a indagare sull’accaduto, schierando un team ...

Studenti ambasciatori nelle scuole contro il cyberbullismo. Insieme Moige - POLIZIA di Stato - ministero del Lavoro e Anci : Studenti ambasciatori in 100 scuole di 18 regioni per raggiungere 200 docenti e 50.000 alunni con i loro genitori. E’ il progetto contro il cyberbullismo messo a punto dal Moige, movimento italiano genitori, in collaborazione con la Polizia di Stato e con il patrocinio del ministero del Lavoro e dell’Anci, l’associazione dei sindaci. Lo scorso anno, la Polizia postale e delle comunicazioni ha trattato ben 354 casi che hanno ...