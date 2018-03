Piogge gelate | forti disagi sulle strade del Nord Ancora neve a Milano

Maltempo Piemonte : continua a nevicare - domani ancora Piogge gelate : Proseguono le intense nevicate in Piemonte con temperature minime sotto lo zero. Domattina si attende ancora pioggia gelata, con un miglioramento nel pomeriggio. Stamattina in provincia di Cuneo si è registrata una minima di -7°C gradi, e la massima vicina a 0°C. L'articolo Maltempo Piemonte: continua a nevicare, domani ancora piogge gelate sembra essere il primo su Meteo Web.

Autostrade : no viaggi zone Piogge gelate : 9.02 I "volumi di traffico attesi e le condizioni meteo rendono prevedibili disagi nell'arco della giornata e pertanto si consiglia a tutti gli utenti di evitare di mettersi in viaggio verso le le aree interessate". E' l'invito fatto da Autostrade per l' Italia riferendosi ai disagi che la pioggia gelata sta provocando in Emilia Romagna. Su "tutti i tratti continuano ad operare i mezzi speciali della società per limitare gli effetti del ...