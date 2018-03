Pier Luigi Bersani | Matteo Renzi ha rimesso le macchie al giaguaro Silvio

Addio a Pierluigi Pirandello - ultimo erede della famiglia : Si è spento ieri a Roma Pierluigi Pirandello , figlio del celebre pittore Fausto e l'ultimo nipote che era ancora in vita di Luigi , il nonno aveva vietato che lo chiamassero come lui, Luigi, nella ...

È morto Pierluigi Pirandello - ultimo erede della famiglia del premio Nobel : Pierluigi Pirandello, nipote del drammaturgo e scrittore siciliano premio Nobel Luigi Pirandello e figlio di Fausto, artista figurativo di grande talento della Scuola Romana, è morto ieri a Roma all'...

Pierluigi Bersani sbrocca : 'Perché hanno voluto il proporzionale?'. Ma senza questa legge elettorale LeU non esisterebbe : Un campione del piagnisteo, Pierluigi Bersani , tra i leader di Liberi e Uguali. Tra una metafora e l'altra su maiali e prosciutti , infatti, a L'aria che tira spiega perché a suo giudizio 'questa ...

Lutto nel mondo industriale cuneese per la morte improvvisa di Pier Luigi Vanzetti : Grande cordoglio per la morte improvvisa di Pier Luigi Vanzetti, fondatore e Amministratore Delegato della Vanzetti Engineering " Cryogenic Technology, deceduto ieri sera, a 61 anni. Considerato un ...

PierLUIGI COLLINA/ Gli arbitri schierati a difesa del bel gioco... (E poi c’è Cattelan) : L’ex arbitro italiano ed attuale presidente della commissione arbitri della Fifa, PIERLUIGI COLLINA, ha invitato i direttori di gara nel tutelare i giocatori durante le partite.(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 09:18:00 GMT)

Luigi Di Maio chiama i ministri del suo governo - ma Pier Luigi Ciocca e Laura Mirachian rifiutano : Il candidato premier grillino Luigi Di Maio ha affermato che la lista dei ministri dell'ipotetico governo a Cinque Stelle arriverà prima del voto del 4 marzo. L'operazione, però, non appare delle più ...

Romano Prodi massacra Massimo D'Alema e Pierluigi Bersani : 'Sono ancora amici - ma...' : E Prodi ha parlato anche di loro, all'assemblea politica di insieme, di Bersani e D'Alema. E, con toni come sempre pacati, non ha perso l'occasione per attaccarli: ' Sono ancora amici, ma hanno ...

Quinta Colonna - gli ospiti del 15 febbraio sono Matteo Renzi - Virginia Raggi e Pierluigi Bersani : Nella puntata di Quinta Colonna, programma di attualità condotto da Paolo del Debbio, saranno ospiti Matteo Renzi, Virginia Raggi, Felice Romano e Pierluigi Bersani.

Buon compleanno Livia Turco - Pierluigi Collina - Franco Gabrielli… : Buon compleanno Livia Turco, Pierluigi Collina, Franco Gabrielli… …Kim Novak, George Segal, Salvo Andò, Amedeo Laboccetta, Mino Fuccillo, Ewa Aulin, Ramon Mantovani, Robbie Williams, Nico... L'articolo Buon compleanno Livia Turco, Pierluigi Collina, Franco Gabrielli… su Roma Daily News.

Pierluigi Bersani - aiutatelo : 'La sinistra come un fiore di campo' : Il presunto smacchiatore di giaguari, ovvero Pierluigi Bersani , si esibisce ancora in televisione. Lo fa a Omnibus di La7, dove il leader della cosina rossa che esprime Pietro Grasso come candidato ...

Andria - 'Sono Pierluigi - per molti Piergay' : la rabbia di un 20enne su Fb diventa virale : Pierluigi Glionna, ventenne di Spinazzola , Barletta-Andria-Trani, , dopo anni di vessazioni e insulti subiti a scuola e in strada da chi lo chiama 'Piergay', ha deciso nei giorni scorsi di denunciare ...

"Sono Pierluigi - non Piergay" : la lettera-sfogo fa il giro del web : Lo sfogo è diventato virale: "Sono Pierluigi, ma per molti sono purtroppo Piergay". Pierluigi Glionna, 20enne di Spinazzola (Barletta) è un blogger, aspirante attore e regista. Non ne può più di...

Romano Prodi - Pier Luigi Bersani oltre l'osceno : la frase sul Professore : Uno scontro nucleare: come quello che tempo fa vide protagonisti Silvio Berlusconi e Gianfranco Fini. E' quello in corso nella regione 'rossa' per eccellenza: l'Emilia Romagna. Dove a darsele di santa ...