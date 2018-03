Per evitare errori nella cabina elettorale | come si vota e come funziona la scheda

Meno tre giorni alla notte degli Oscar : chi sono i favoriti - perché l'Italia può sperare e le misure Per evitare la gaffe dell'anno scorso : Lo scorso anno a vincere, dopo un colpo di scena che è passato alla storia degli Oscar con l'errore nella proclamazione del miglior film fu Moonlight a discapito di La La Land che era uno dei grandi favoriti.Domenica notte, vista l'attenzione maniacale ai particolari da parte degli organizzatori che certo non vogliono trovarsi nella stessa imbarazzante situazione, sono già state prese le misure necessarie affinché sorprese ...

Casa di montagna : il “fai da te” Per evitare il congelamento dei tubi : Avere una Casa di montagna dove rifugiarsi anche solo nei fine settimana è piacevole ma la manutenzione richiede qualche accorgimento, specialmente in inverno quando il gelo minaccia le tubature. Secondo Desivero, la prima piattaforma multicanale di soluzioni e professionisti per la Casa a portata di mano, bastano pochi accorgimenti “fai da te” per evitare di trovarsi senza acqua e riscaldamento in Casa a causa del ghiaccio che ha bloccato le ...

Isola dei Famosi : cambio di programmazione Per evitare lo scontro con Montalbano : Montalbano insegue l'Isola, costretta a tornare al lunedì per evitare il confronto con la fiction Rai.

Isola dei famosi - una puntata in più e ritorno al lunedì Per rievitare Montalbano : L’Isola dei famosi 13 si allunga di una settimana e, per non avere contro Il Commissario Montalbano (in replica), (ri)cambia collocazione settimanale. Ecco le ultime notizie sul reality show di Canale 5. Isola dei famosi 2018, una puntata in più Il regista de L’Isola, Roberto Cenci, intervistato su Rtl 102.5, ha annunciato che ci sarà […] L'articolo Isola dei famosi, una puntata in più e ritorno al lunedì per rievitare ...

"C'è un solo modo Per evitare che i clochard muoiano di freddo" : Nella notte tra lunedì e martedì un uomo è morto per il freddo a Milano. Era un clochard, e faceva parte di un gruppo di persone senza fissa dimora che abitualmente si trova nelle parti della stazione centrale, in via Vittorio Pisani. È il primo morto causato dall’ondata di freddo siberiano che sta colpendo l’Italia. Ma come si può evitare che i clochard perdano la vita per il freddo? “Da ...

Ricerca : chi vota il tuo amico? Strategie Per evitare il flop dei sondaggi : E’ successo per il ‘terremoto Brexit‘, per la vittoria ampiamente imprevista di Donald Trump alle ultime elezioni presidenziali Usa, ancor prima in Italia con le elezioni politiche del 2013 il cui esito è risultato clamorosamente diverso dalle attese. Dopo gli ‘epic fail‘ collezionati di recente con i sondaggi sulle intenzioni di voto, il segreto dell’urna è diventato il peggior incubo degli istituti di ...

“Brr che freddo - ma cosa mi mangio?”. La dieta Perfetta anti-Burian. Non tutti gli alimenti vanno bene quando l’asticella del termometro scende sotto lo zero… quali sono i cibi assolutamente da evitare : Con un freddo del genere, l’unica cosa che ci andrebbe di mangiare è la polenta. Ma non pensate che questo sia l’alimento che riuscirà a combattere la morsa del freddo del temibile Burian. Pioggia, neve e gelo dettano la dieta per 3 italiani su 4 che si dichiarano pronti a modificare il carrello della spesa quando la colonnina di mercurio scende drasticamente, come sta avvenendo in questi giorni. Una vera e propria dieta anti-Burian che ...

Berkshire Hathaway : Warren Buffett cita l'amico Munger : evitare donne - alcol e leverage Per rimanere senza un soldo : evitare il leverage, ovvero la strategia di investimento che ricorre all'acquisto di azioni attraverso il ricorso ai prestiti. Parola di Warren Buffett, numero uno di Berkshire Hathaway che in un'...

Fratello Icardi Per evitare la sventura : Chi conosce la tradizione, e magari l'Inter, vedrà la luce dell'ottimismo: una squadra così malmessa può solo vincere il derby. O non perderlo. I più realisti imiteranno l'incipit di Spalletti: se l'Inter è questa... Può solo andar a finire male. Non solo nel derby. E qui anche l'allenatore dovrebbe cominciare a spiegare. Poi ci sono i gossipari, che non si accontenteranno delle spiegazioni di Wanda Nara sui casi di ...

'Io in campo Per evitare setta pericolosa al governo' - Berlusconi - : Milano, 25 feb. , askanews, 'Sono sceso in campo, ho deciso tre mesi fa, perché come nel '94 mi sono sentito il dovere di evitare che al governo ci andasse non il Pd ma una setta pericolosa come sono ...

Maltempo e neve - Autostrade Per l’Italia : evitare gli spostamenti nelle zone a rischio : Sono attese dalle prime ore di domani domenica 25 febbraio precipitazioni nevose sulla A1 Milano-Napoli tra Parma e Firenze e sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna e Pesaro: lo riferisce Autostrade per l’Italia, che invita a non mettersi in viaggio nelle zone più a rischio. Nel pomeriggio-sera le nevicate potrebbero estendersi sulla A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Pesaro e Ancona e sulla A1 tra Chiusi e Frosinone. Lunedì le nevicate ...

Cinque cortei a Roma - è allerta sicurezza Per evitare la violenza : Roma, 24 feb. , askanews, Oltre 400 autobus in arrivo, divieto di mazze, bastoni e aste rigide, vietato coprirsi il volto, potenziato il personale delle forze dell'ordine, due cerchi concentrici di ...

Palermo - il giorno delle piazze contrapposte : spiegamento di forze Per evitare scontri : Alle 16,30 il corteo antifascista parte dal Massimo. Per il leader di Forza nuova Roberto Fiore, se salisse la tensione, ipotesi comizio in un hotel

Sorteggio Europa League : le squadre da evitare Per Milan e Lazio - alle 13 la diretta [LIVE] : Sorteggio Europa League, il grande giorno è arrivato. Dopo l’intensa serata di ieri, nella quale è stato definito il novero di squadre partecipanti agli ottavi di finale, quest’oggi sarà la volta del Sorteggio al quale parteciperanno Milan e Lazio. La competizione entra nel vivo ed oggi all’ora di pranzo ci sarà il Sorteggio per definire gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Infatti alle ore 13 presso la Casa del Calcio ...