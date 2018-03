Pellegrino | se la sprint è da dieci | vince a Lathi e riscrive la storia

Sprint di Lathi - Pellegrino vince per distacco - VIDEO - : «Sono tornato sulle nevi dove sono diventato campione del mondo e ci tenevo molto a fare bene " ha commentato Federico " La pista la conosco e avevo ai piedi dei gran materiali che sono riuscito ad ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino LEGGENDARIO : il più vincente della storia nelle sprint skating! Campione del Mondo sbalorditivo : Federico Pellegrino è letteralmente entrato nella leggenda dello sci di fondo, non soltanto italiano ma mondiale. Il valdostano oggi ha infatti conquistato la sua undicesima vittoria individuale in Coppa del Mondo: tutte in sprint, 10 in tecnica libera e una in tecnica classica. Il Campione del Mondo in carica è così diventato il primo atleta capace di toccare la doppia cifra di successi in skating staccando un mostro sacro come il norvegese Tor ...

Federico Pellegrino superstar : trionfo nella sprint a tecnica libera di Lahti : Federico Pellegrino torna sul gradino più alto del podio. L'azzurro, dopo l'argento conquistato ai Giochi Olimpici di PyeongChang, ha vinto la sprint di tecnica libera di fondo di Coppa del Mondo disputata a Lahti: è il suo 11° successo in carriera. Pellegrino , 3'16"73, ha preceduto il russo Gleb Retivykh di 77 centesimi e il norvegese Klaebo, che ha chiuso terzo a 90 centesimi, ma ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Lahti 2018 : Johannes Klaebo e Hanna Falk dominano le qualificazioni alla sprint - bene Pellegrino e gli italiani : Sono la svedese Hanna Falk ed il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo ad aggiudicarsi le qualificazioni della prova sprint di Lahti, valevole per la Coppe del Mondo di sci di fondo 2018. Per i nostri colori si qualificano Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani e Maicol Rastelli tra gli uomini e Greta Laurent tra le donne. Il dominatore della stagione ha vinto anche sugli 1,6 chilometri di qualificazione, chiudendo con il tempo di 2:59.06, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 Lahti. Federico Pellegrino contro tutti nella sprint a un anno dall’oro mondiale : Federico Pellegrino torna sul luogo del trionfo a un anno dal’oro mondiale nella sprint a tecnica libera. E lo fa a tre settimane dall’argento olimpico di PyeongChang che ha chiuso il cerchio facendolo salire sull’unico podio che ancora gli mancava in carriera. Pellegrino è tornato dalla Corea con la grande soddisfazione della medaglia olimpica ma anche con il cruccio del mancato podio nella Team sprint ed è uscito dalle ...

Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Sundby-Klaebo dominano la team sprint - Noeckler-Pellegrino fuori dal podio : Dopo l’oro di Sofia Goggia, l’Italia incassa una delle delusioni più grandi alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Nelle previsioni della vigilia, la team sprint di sci di fondo doveva rivelarsi una gara in cui gli azzurri avrebbero potuto giocarsi una medaglia importante, anche d’oro. Dietmar Noeckler e Federico Pellegrino sono invece rimasti fuori dal podio, quinti e mai davvero in corsa per le prime tre posizioni. ...

