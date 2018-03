Pellegrino | se la sprint è da dieci | vince a Lahti e riscrive la storia

Sci di fondo - Federico Pellegrino LEGGENDARIO : il più vincente della storia nelle sprint skating! Campione del Mondo sbalorditivo : Federico Pellegrino è letteralmente entrato nella leggenda dello sci di fondo, non soltanto italiano ma mondiale. Il valdostano oggi ha infatti conquistato la sua undicesima vittoria individuale in Coppa del Mondo: tutte in sprint, 10 in tecnica libera e una in tecnica classica. Il Campione del Mondo in carica è così diventato il primo atleta capace di toccare la doppia cifra di successi in skating staccando un mostro sacro come il norvegese Tor ...