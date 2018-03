Pavia - Qui abita un antifascista!

Pavia - Qui ci abita un antifascista! : L'azione intimidatoria ha coinvolto numerosi esponenti che, a vario titolo, hanno legami con il mondo antifascista pavese. In risposta all'accaduto, la rete antifascista cittadina ha lanciato un'...

Pavia - decine di case di studenti e attivisti marchiate con l’adesivo “Qui ci abita un anti-fascista” : Alla vigilia del voto, decine di studenti e attivisti pavesi si sono svegliati con un bollino appiccicato sulla porta di casa e sui campanelli: “Qui ci abita un antifascista”. ...

Pavia. Qui ci abita un antifascista : adesivi su porte e citofoni : La tensione politica è alta ed è tangibile come gli estremisti di destra e di sinistra soffiano sul fuoco. L’ultimo

Pavia : adesivi 'qui abita un antifascista' - indaga la Digos : Milano, 3 mar. (AdnKronos) - La Digos di Pavia sta indagando sul raid condotto nella notte a Pavia, quando diversi adesivi e volantini artigianali sono stati attaccati su portoni e citofoni di diverse case abitate da antifascisti, alcuni dei quali noti per i fatti del 5 novembre 2016. Alla questura

Pavia : marchiate case con adesivi 'qui abita un antifascista' : Milano, 3 mar. (AdnKronos) - "Qui ci abita un antifascista". marchiate con questa scritta alcune case di antifascisti a Pavia. Tra queste anche quella di Alessandro Caiani, docente universitario, il primo a denunciare il fatto sul suo account Twitter. "Ieri ho trovato questo adesivo attaccato al can

Pavia : marchiate case con adesivi ‘qui abita un antifascista’ : Milano, 3 mar. (AdnKronos) – “Qui ci abita un antifascista”. marchiate con questa scritta alcune case di antifascisti a Pavia. Tra queste anche quella di Alessandro Caiani, docente universitario, il primo a denunciare il fatto sul suo account Twitter. “Ieri ho trovato questo adesivo attaccato al cancello di casa. Qualche valoroso neofascista si è preso la briga di scoprire dove abito, aspettare che non fossimo in casa e ...

"Qui ci abita un antifascista" - marchiate le case di alcuni militanti a Pavia : «Qui ci abita un antifascista»: è la scritta che compare sugli adesivi, stampati con caratteri utilizzati da formazioni dell'estrema destra, che sono stati attaccati la scorsa...

Pavia - 'Qui abita un antifascista' : decine di adesivi comparsi sui portoni delle case : 'Qui ci abita un antifascista': è la scritta che compare sugli adesivi, stampati con caratteri utilizzati da formazioni dell'estrema destra, che sono stati attaccati la scorsa notte all'ingresso delle ...

Pavia - le case di decine di attivisti marchiate con adesivi sulla porta : “Qui ci abita un antifascista” : “Qui ci abita un antifascista“, questa la scritta sull’adesivo che decine di attivisti pavesi hanno trovato attaccato sulla propria porta di casa. L’adesivo riporta il simbolo della rete antifascista barrato, come fosse un divieto, e la scritta mostra caratteri che di solito vengono usati da formazioni di estrema destra. Come scrive La Provincia Pavese, il raid si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, un giorno ...

Pavia : Arpa - incendio domato - in corso verifica presenza inquinanti : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Sono state domate le fiamme dell'incendio scoppiato ieri poco prima delle 20 in un capannone dismesso tra Corteolona e Genzone, in provincia di Pavia. Il campionatore ad alto volume posizionato dalla squadra specialistica di Arpa Lombardia nella zona della Cascina San Gi

Bimbo cade dal quinto piano e muore/ Mortara (Pavia) - la mamma non è indagata : “una tragica fatalità” : 2 anni, Bimbo cade dal quinto piano e muore: la tragedia di Capodanno a Mortara, Pavia. Cosa è successo, le urla dei vicini e una famiglia egiziana sconvolta dalla morte del figlio(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 13:55:00 GMT)

BIMBO CADE DAL QUINTO PIANO E MUORE/ Mortara (Pavia) - le urla dei vicini : "non può succedere a 2 anni!" : 2 anni, BIMBO CADE dal QUINTO PIANO e MUORE: la tragedia di Capodanno a Mortara, Pavia. Cosa è successo, le urla dei vicini e una famiglia distrutta.

BIMBO CADE DAL QUINTO PIANO E MUORE/ Mortara (Pavia) - le urla dei vicini : “non può succedere a 2 anni!” : 2 anni, BIMBO CADE dal QUINTO PIANO e MUORE: la tragedia di Capodanno a Mortara, Pavia. Cosa è successo, le urla dei vicini e una famiglia egiziana sconvolta dalla morte del figlio(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Pavia - precipita dal quinto piano e muore : il bambino di due anni tradito dalla finestra : Era accostata e non agganciata: il piccolo non se n'è accorto. Voleva guardare fuori, per questo era salito su un tavolo appoggiato ai vetri