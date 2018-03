Parma-Palermo a rischio rinvio | gli ultimi importanti aggiornamenti

Parma -PALERMO : Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni : Dove vedere in tv o in Streaming la partita PARMA-PALERMO . Orario , a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita PARMA-PALERMO Serie B PARMA-PALERMO : Orario Diretta TV e Diretta | Serie B Oggi 29 giornata PARMA-PALERMO : probabili Formazioni e live La 29° giornata di Serie B inizierà sabato 3 marzo con ben otto […]

Parma Palermo/ Info streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Parma Palermo , Info streaming video e tv: probabili formazioni , quote , orario e risultato live della partita che si gioca al Tardini. Sfida tra due squadre a caccia della promozione(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:24:00 GMT)

Serie B : l'Empoli umilia il Parma - il Palermo cade anche a Perugia : ROMA - l'Empoli umilia , 4-0, il Parma e, in attesa di Frosinone-Ascoli , domenica, ore 15, , resta da solo in vetta alla classifica. Il Palermo incassa , 1-0, a Perugia la terza sconfitta consecutiva ...

Parma - Calaiò allo scoperto : “Io al Palermo? Ecco cosa dico” : Il Parma è tornato al successo dopo un lungo periodo di digiuno. I ducali hanno battuto il Novara 3-0. Nel tabellino dei marcatori è finito anche Emanuele Calaiò . L’attaccante gi allo blù al termine del match ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha parlato del suo futuro commentanto i rumors che lo accostano al Palermo: “La fortuna è che ricordo ancora come si fa gol. A un passo dai 100 gol in B? Sì, è quello che sto aspettando, sarebbe ...

Serie B : è sempre più il mercato di Foggia - Parma - Bari - Venezia e Palermo Video : Giornata interlocutoria quella di oggi, 14 gennaio, per le trattative di #Calcio mercato dei club di Serie B.Tutto lascia pensare che domani sara' il primo giorno utile per chiudere qualche buon affare, in vista della ripartenza del campionato. Cominciamo dal Bari che è sempre vigile in questo mercato e continua a trattare incessantemente con il Benevento l'altro grande obbiettivo, il centrocampista Ledian Memushaj. Come riportato da 'La Gazzetta ...

Calciomercato Genoa - Perinetti a CalcioWeb : “Palermo - Parma e Venezia su Galabinov? Ecco la verità” : Calciomercato Genoa – Il Genoa è reduce dall’ottimo pareggio sul campo del Torino, la squadra di Ballardini è in netta ripresa dopo il ribaltone in panchina ed adesso si prepara per un altro importante match, quello contro il Sassuolo. A tenere banco in casa rossoblu è anche il mercato, previsti movimenti in entrata ma anche in uscita, un calciatore che potrebbe salutare è Galabinov. La situazione dell’attaccante viene spiegata ...