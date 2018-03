Parigi | la Gioconda pronta a lasciare il Louvre

Parigi - La Gioconda si prepara a lasciare il Louvre : Photo by: PHAS/UIG via Getty Images La Gioconda potrebbe lasciare il Louvre per approdare, di tappa in tappa, nei musei di tutto il mondo. È il piano di Françoise Nyssen, ministra della Cultura francese che, intervistata da Europe 1, ha ribadito quello che già aveva annunciato all’inizio dell’anno nella sua conferenza stampa: «Non vedo perché certe cose debbano restare confinate – ha spiegato – certamente, poi, bisogna fare attenzione alla ...