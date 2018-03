Paralimpiadi 2018 | Bertagnolli in esclusiva | Voglio vincere l' oro - Guarda

Paralimpiadi PyeonChang 2018 : gli atleti medagliati sia ai Giochi estivi che a quelli invernali : Dall’8 al 18 marzo avranno luogo i Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018, oramai abituale continuazione dei Giochi Olimpici in grado di attirare un pubblico sempre più vasto. Come nella storia olimpica, anche in quella paralimpica vi sono alcuni atleti che si sono cimentati con successo in diverse discipline, alternando partecipazioni estive ed invernali. Tra questi, il record assoluto spetta alla tedesca Reinhild Möller, che dal 1980 ...

Paralimpiadi Invernali 2018 : il calendario completo. Tutte le date - il programma e gli orari giorno per giorno : L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e in diretta streaming sul sito della Rai. Gli orari sono italiani , in Corea del Sud sono avanti otto ore rispetto a noi, . VENERDÌ 9 MARZO: 12.

Paralimpiadi Invernali 2018 : il calendario completo. Tutte le date - il programma e gli orari giorno per giorno : Le Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si disputeranno dal 9 al 18 marzo. Gli atleti sono attesi da 9 giorni di gare durante i quali verranno messi in palio per ottanta titoli. Sportivi provenienti da tutto il mondo si daranno battaglia per mettersi al collo le ambite medaglie e tingersi di gloria. L’Italia sarà presente con una delegazioni di 26 azzurri (tutti uomini) che proverà a tornare sul podio dopo lo zero assoluto di Sochi ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutte le nazioni partecipanti - previsto un nuovo record : Dall’8 al 18 marzo avranno luogo i Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018, rassegna che dovrebbe far registrare nuovi record per quanto riguarda le partecipazioni. Sebbene vi potrebbero essere ancora variazioni dell’ultima ora, sono infatti ben cinquantuno i Paesi che hanno il diritto di schierare almeno un atleta nella manifestazione in terra sudcoreana. Un netto incremento rispetto a cinque anni fa, quando a Sochi 2014 ...

Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’Italia per cancellare lo “zero” di Sochi. Giacomo Bertagnolli leader della squadra : Dall’8 al 18 marzo avranno luogo i Giochi Paralimpici invernali di PyeongChang 2018, rassegna alla quale l’Italia parteciperà con una delegazione di ventisei atleti, e con l’obiettivo di conquistare almeno una medaglia, per cancellare il ricordo negativo di Sochi 2014, quando gli azzurri chiusero la manifestazione a mani vuote. Il protagonista annunciato della spedizione tricolore è il giovane Giacomo Bertagnolli, sciatore ...

Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando iniziano? Il programma e le date : L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, previste alcune ore in chiaro sui canali Rai, consuete dirette streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai. CLICCA QUI PER IL ...

Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando iniziano? Il programma e le date : Le Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 si svolgeranno dal 9 al 18 marzo. Dieci giorni di gare appassionanti, avvincenti ed emozionanti con tanti Campioni provenienti da tutto il mondo che si fronteggeranno per conquistare le ambite medaglie a cinque cerchi. Tanti eroi della vita quotidiana, esempi per tutti pronti a risplendere sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Gli sportivi diversamente abili si cimenteranno in sei sport e si ...

Paralimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – I convocati dell’Italia : 26 azzurri a caccia di medaglie. Presenti in 4 sport : Saranno 26 gli azzurri che comporranno la delegazione dell’Italia alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 in programma dal 9 al 18 marzo. Saremo Presenti in quattro discipline (para ice hockey, snowboard, sci alpino e sci nordico). Il nostro portabandiera sarà Florian Planker, 41enne alla sua sesta partecipazione alla rassegna a cinque cerchi. Potremo contare sulla squadra di hockey composta da ben 17 atleti. Avremo poi quattro ...

Pyeongchang 2018 - Russia esclusa anche da Paralimpiadi : Pyeongchang 2018, Russia esclusa anche da Paralimpiadi Pyeongchang 2018, Russia esclusa anche da Paralimpiadi Continua a leggere L'articolo Pyeongchang 2018, Russia esclusa anche da Paralimpiadi sembra essere il primo su NewsGo.

Paralimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : quando cominciano? Tutte le date ed il programma : L'intera manifestazione sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport, previste alcune ore in chiaro sui canali Rai, consuete dirette streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai.