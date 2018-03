Pamela Anderson accenna a relazione romantica con Putin

La menopausa - la Francia - l’amore giovane per Adil Rami. Ecco la nuova vita di Pamela Anderson : La nuova vita di Pamela Anderson è nel sud della Francia . Lì, poco prima di compiere 50 anni, l’ex bagnina di Baywatch, oggi attivista (dall’impegno umanitario alla difesa degli animali) ha deciso di trasferirsi, lasciando la sua casa di Malibu. «Mi sentivo sola, era come se fosse tutto finito», ha rivelato al Daily Mail. Dopo tre mariti, altrettanti divorzi, e due figli già cresciuti (avuti da Tommy Lee), Brandon, adesso 21enne, e ...

E' sempre una bellissima donna, ma certo oggi è lontana dall'essere il sogno erotico di mezzo pianeta come lo è stata in passato all'epoca di Baywatch! 1989 1994 2000 2008 2014 2017

Pamela Anderson super pin up delle Feste : Compare con largo anticipo in dicembre la collezione SS18 co-branded che unisce la sensualità della lingerie Coco de Mer a quella (anche creativa) di Pamela Anderson, una rassegna di 34 capi dal reggiseno alla sottoveste che esplora l’immaginario erotico Anni Sessanta raccontato e dalle pin up e dalle icone bionde dell’epoca. Il tutto indossato e interpretato dalla curvilinea e tonica attrice di Baywatch in una serie di scatti a tema ...