Pallanuoto | Coppa Italia 2018 | ancora una volta la finale sarà tra Pro Recco e AN Brescia

FINAL FOUR COPPA ITALIA Pallanuoto - 1000 SPETTATORI ALLO STADIO DEL NUOTO DI BARI : I dettagli della cronaca delle due semiFINALi con i tabellini completi, sono disponibili nella pagina dedicata alla FINAL FOUR di COPPA ITALIA su www.federNUOTO.it Domani 4 marzo alle 14.00 la FINALe ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Roberta Bianconi porta il trofeo a Catania : Nel weekend appena trascorso si è disputata la Final Four di Coppa Italia di Pallanuoto femminile, trofeo che dopo 5 anni è tornato a Catania. Roma è stata nuovamente sconfitta in Finale, come in FIN Cup, Terzo posto per Cosenza e quarto per Bogliasco. Andiamo a conoscere quali sono le italiane che si sono maggiormente distinte nella due giorni di gare. Roberta Bianconi (Catania): tripletta in semiFinale e tripletta in Finale. Già questo dato la ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : trionfa Catania - Roma battuta. Cosenza è terza : La Coppa Italia di Pallanuoto femminile torna a Catania dopo cinque cinque anni: le etnee hanno battuto per 12-6 in finale Roma, in una gara mai in discussione, con la Coppa che aveva preso la strada della Sicilia già dopo il primo quarto, concluso sul 4-0, in virtù della doppietta di Garibotti e delle marcature di Bianconi e Aiello. Le capitoline non riescono più a rientrare in partita: a metà gara lo score recita 6-1, poi un sussulto ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : la finale sarà Roma-Catania. Superate Cosenza e Bogliasco : La finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà Roma-Catania: domani andrà in scena ad Ostia il replay della finale di FIN Cup: tre mesi fa vinsero le etnee. Per il terzo posto invece si affronteranno Cosenza e Bogliasco, Superate oggi nelle semifinali. finale per il terzo posto alle ore 14, alle 16 la finalissima. Nella prima semifinale Roma ha superato per 11-9 Cosenza, al termine di una partita tiratissima. Dopo il 2-2 del primo ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della seconda fase di Coppa Italia. Gorlero guida Cosenza alla Final Four : La seconfa fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile ha visto l’eliminazione di Padova assieme a Rapallo. La Final Four del 10 ed 11 febbraio (sede da stabilire) vedrà così sfidarsi Catania, Roma, Bogliasco e Cosenza. Andiamo a scoprire quali sono state le italiane che si sono messe in evidenza nei tre giorni di gare. Giulia Gorlero (Cosenza): Con le sue parate ha portato le compagne di squadra ad un clamoroso successo in casa delle ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : clamorosa eliminazione per il Plebiscito Padova : Terza ed ultima giornata per la seconda fase della Coppa Italia femminile di Pallanuoto. Sono, come previsto, quattro le squadre che passano il turno e volano alle finali: a Padova avanzano Cosenza e Bogliasco, ad Ostia Orizzonte Catania e SIS Roma. C’è del clamoroso per l’eliminazione casalinga delle campionesse d’Italia della Plebiscito Padova. Andiamo a rivivere i risultati della giornata odierna e le classifiche ...

Pallanuoto - Coppa Italia femminile 2018 : risultati e classifiche della seconda giornata : seconda giornata per la seconda fase della settima edizione della Coppa Italia femminile. Due i match giocati nei due gironi tra Ostia e Padova: andiamo a vedere i risultati e le classifiche aggiornate. Girone D Bogliasco Bene-Cosenza Pallanuoto 4-4 Bogliasco Bene: Malara, Viacava, Zimmerman, Dufour 2, Trucco, Millo, Maggi, Rogondino, Boero, Rambaldi 1, Cocchiere 1, Casey, Imperatrice. All. Sinatra Cosenza Pallanuoto: Nigro, Citino, Gallo, De ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2018 : Padova-Bogliasco 9-9 nella prima partita della seconda fase : Si apre con un pareggio la seconda fase della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: a Padova, le padrone di casa sono state fermate sul 9-9 dal Bogliasco nella prima sfida del Girone D. Le ospiti hanno provato lo strappo decisivo già nel primo quarto, chiuso sull’1-4, ma la classe delle Campionesse d’Italia è venuta fuori nel secondo parziale, quando sono riuscite a rientrare sul 5-5. La gara, sempre in equilibrio, ha visto gli ...