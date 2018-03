Pallamano maschile A2 | KO interno per la Pallamano Haenna

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : al via la seconda fase - il Bozen supera la Junior Fasano : E’ iniziata questo fine settimana la seconda fase della Serie A di Pallamano maschile, che ha posto fine alla divisione in gironi, attraverso 5 raggruppamenti, che serviranno a delineare le 14 formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di giornata. Poule Play-Off: a Lavis, il Pressano prosegue il suo magic moment, e piega 21-19 il Bologna, grazie soprattutto alle parate di un ...

Pallamano - Serie A maschile : si chiude la regular season - decise le qualificate alla Coppa Italia : Si è chiusa questo fine settimana la regular season della Serie A di Pallamano maschile, che ha deciso le 8 qualificate alla Coppa Italia 2018, in programma a Conversano. Tra queste ci sono nel girone A Bolzano e Pressano, giustizieri rispettivamente di Molteno (33-25) ed Eppan (29-19), con il Trieste che strappa il pass da migliore terza, superando 31-25 il Merano. Pareggio pirotecnico tra Cassano Magnago e Bressanone per 30-30, con il quadro ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : Alessio Moretti trascina Bolzano - Pressano ipoteca il secondo posto : Nuova settimana di gare nella Serie A di Pallamano maschile, dove a far festa è il Pressano, capace di sconfiggere 28-24 il Brixen in trasferta, ipotecando così la qualificazione alla Coppa Italia, insieme al Bolzano, vittorioso 28-21 sul Trieste, grazie alle 8 reti di Alessio Moretti. Due punti anche per Eppan e Cassano Magnago, giustizieri rispettivamente di Malo (27-19) e Merano (22-20), con il quadro chiuso dal 30-27 del Mezzocorona sul ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : prima sconfitta per Bolzano - vincono le altre capoliste : Mancano solamente due giornate al termine della regular season della Serie A di Pallamano maschile, con il Bolzano che questa settimana è caduto per la prima volta in stagione sul campo del Cassano Magnago, con il punteggio di 23-22. Successo prezioso per il Pressano, che ha piegato 23-19 il Merano, con il Brixen che a sorpresa ha ceduto 27-26 contro l’Eppan in trasferta. Del KO degli altoatesini ne ha approfittato dunque il Trieste, ...

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : girone A a riposo - vincono Bologna e Conversano : La Serie A di Pallamano maschile è ormai entrata nel vivo, quando mancano appena due partite, prima della Coppa Italia, che assegnerà il primo trofeo stagionale, nonchè i primi verdetti per quanto riguarda la zona retrocessione. Il turno di questo fine settimana non è stato però completo, poichè il girone A ha osservato un turno di pausa, a causa dell’Alpe Adria Cup, disputata a Bressanone. Nel girone B, conquista l’aritmetica ...

Pallamano : la Nazionale maschile cede 28-27 contro la Grecia allo scadere nella seconda ed ultima amichevole del ritiro : Si chiude con una sconfitta il mini-ritiro della Nazionale italiana di Pallamano maschile ad Atene, arrivata contro i padroni di casa della Grecia con il punteggio di 28-27. In questi casi, tuttavia, il risultato lascia il tempo che trova, poichè ad interessare maggiormente il tecnico Riccardo Trillini sono sicuramente le prestazioni dei suoi ragazzi, unite all’amalgama di un gruppo sempre nuovo, che a gennaio si giocherà il girone di ...

Pallamano : ad Atene la Nazionale maschile pareggia 27-27 con la Grecia - domani la seconda sfida : Si è aperto quest’oggi il ritiro in Grecia della Nazionale italiana di Pallamano maschile, che ad Atene ha disputato la prima delle due gare amichevoli contro i padroni di casa, terminata sul punteggio di 27-27, alla fine di sessanta minuti all’insegna dell’equilibrio, in cui mister Riccardo Trillini ha avuto modo di ruotare tutti gli uomini a disposizione. La partita ha visto gli azzurri giocare quasi al completo, arruolando ...

