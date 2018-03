Palermo - cacciato dal bar perché nero. Il gestore : 'Pensavamo fosse un mendicante' : Viene cacciato via da un bar del centro storico di Palermo , a due passi dal Teatro Massimo, perché di colore. A denunciare l'episodio su Facebook è lo stesso protagonista della vicenda, Yacoub Said, ...

Palermo : gestore bar - ci dispiace per il ragazzo nero ma pensavamo fosse mendicante : Palermo, 3 mar. (AdnKronos) – “Ci dispiace per quello che è accaduto, ma noi non siamo razzisti. Il cameriere ha fatto allontanare il ragazzo nero perché pensava che fosse un mendicante, o un vucumprà che voleva vendere della merce ai clienti. Solo dopo abbiamo capito che era un clienbte. Siamo davvero dispiaciuti per questa vicenda”. Così, Giacomo Tarantino, gestore del bar del centro di Palermo, dove un ragazzo di colore, ...