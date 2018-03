PAGELLE Napoli Roma 2-4 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 2017-2018 27^

PAGELLE Napoli-Roma 2-4 - disastro Mario Rui : Pagelle Napoli-Roma – Si conclude con il botto la 27^ giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Roma che hanno regalato grosse emozioni e hanno riscatto la brutta partita delle 18 tra Lazio e Juventus che ha visto la vittoria bianconera nel finale con la magia di Dybala. Colpo grosso della Roma trascinata da un grande Edin Dzeko, soprattutto il terzo gol è stato un capolavoro del bosniaco, la squadra di Sarri passa subito in ...

LIVE PAGELLE Napoli-Roma - Serie A in DIRETTA : i partenopei vogliono continuare a sognare - i giallorossi cercano l’impresa nella bolgia del San Paolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Napoli-Roma, big match della 27esima giornata di Serie A. Al San Paolo vedremo una grandissima sfida tra la squadra di Sarri, che vuole continuare a sognare uno storico scudetto e quella di Di Francesco, che cerca l’impresa per tornare tra le prime quattro. Una partita che si preannuncia molto spettacolare per il grande tasso tecnico dei due organici specialmente nel settore offensivo, ...

PAGELLE Cagliari-Napoli 0-5 - attaccanti devastanti : Pagelle Cagliari-Napoli – Napoli da sogno nel posticipo della 26^ giornata del campionato di Serie A, prestazione fantastica da parte della squadra di Maurizio Sarri che continua ad incantare, adesso gli azzurri scappano a +4 sulla Juventus, la squadra di Allegri deve recuperare la partita contro l’Atalanta ma adesso l’aspetto psicologico è fondamentale ed i bianconeri sanno di non poter più sbagliare. Partita senza storia, ...

PAGELLE Lipsia-Napoli 0-2 : Zielinski e Insigne i migliori : Pagelle Lipsia-Napoli – Il Napoli vince ma non basta. I partenopei espugnano il campo del Lipsia nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, dominando dal punto di vista del gioco, ma i goal di Zielinski e Insigne non sono abbastanza per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di Sarri saluta la competizione a testa alta ma forse con qualche rammarico per il 3-1 subito all’andata. Ora tutto sul campionato, ...

Napoli-Spal - PAGELLE : Allan decisivo - Callejon e Insigne si sacrificano - Calcio : Essenziale nell'economia del gioco partenopeo. Jorginho 6,5 - Spettacolare il suo primo quarto d'ora, esce stremato negli ultimissimi minuti. Hamsik 6 - Il suo 2-0 viene vanificato da una posizione ...

Napoli-Spal - le PAGELLE : Allan è il migliore - Mertens stavolta non punge : Reina 6 - Chiamato in causa in una sola occasione, si fa trovare pronto. Hysaj 6 - Ottimo primo tempo, nella ripresa si limita a non concedere spazi. Albiol 6 - La Spal crea pochi grattacapi e ...

