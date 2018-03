Pagelle Lazio-Juventus 0-1 | decide una magia di Dybala Molto bene anche Rugani

Lazio-Juventus 0-1 : Pagelle e tabellino : Lazio-Juventus, 27ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Pagelle Lazio-Juventus 0-1 : brutta gara - decisa da Dybala : 1/9 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Pagelle/ Lazio Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 27^ giornata - primo tempo) : Pagelle Lazio Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 27^ giornata. I giudizi, i migliori e i peggiori della grande sfida all'Olimpico(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 19:08:00 GMT)

LIVE Pagelle Lazio-Juventus - Serie A in DIRETTA : super sfida all’Olimpico. Due squadre a caccia della vittoria : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Lazio-Juventus, secondo anticipo della 26a giornata di SerieA. sfida molto affascinante all’Olimpico con due squadre che cercano la vittoria: i biancocelesti cercano il riscatto dopo il ko in Coppa Italia contro il Milan e vogliono mantenere il terzo posto in classifica; mentre dall’altra parte ci sono i bianconeri che ...

Pagelle / Lazio Milan (4-5 dcr) : i voti della partita. Kalinic sciagurato (Coppa Italia - ritorno semifinale) : PAGELLE Lazio Milan (4-5 dcr): i voti della partita. Kalinic sciagurato (Coppa Italia, ritorno semifinale). Scopriamo le votazioni dei rossoneri e dei biancocelesti(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 10:01:00 GMT)

Lazio - le Pagelle : a Immobile manca l'acuto - Leiva instancabile : STRAKOSHA 7 Un'ottima parata sul sinistro potente di Suso e un'uscita a vuoto che porta Cutrone vicino al gol. Nel secondo tempo salva su una botta di Calabria e nei supplementari si supera su ...

Lazio-Milan - le Pagelle dei quotidiani. É Strakosha il re della serata : CORRIERE DELLO SPORT Strakosha 7,5; Caceres 6 , 68 Luiz Felipe 5,5, , de Vrij 6, Radu 6,5; Marusic 5 , 93 Lukaku 5,5, , Parolo 6,5 , Leiva 6, Milinkovic 6,5, Lulic 5,5; Luis Alberto 5 , 67 Felipe ...

Pagelle Lazio-Milan 4-5 dcr - Coppa Italia 2018 : Donnarumma e Romagnoli decisivi! Non basta un ottimo Strakosha ai biancocelesti : Si decide ai calci di rigore la seconda finalista della Coppa Italia di calcio: il Milan batte 5-4 in trasferta la Lazio e raggiunge la Juventus nell’ultimo atto che si giocherà il 9 maggio proprio allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo a scoprire le Pagelle della semifinale di ritorno. LAZIO 6 Strakosha 7 Inoperoso in avvio di gara, risponde presente quando chiamato in causa. ottimo intervento sul piazzato di Calhanoglu ...

Pagelle Lazio-Milan 4-5 dcr - Coppa Italia 2018 : Donnarumma e Romagnoli decisivi! Non basta un buon Strakosha : Si decide ai calci di rigore la seconda finalista della Coppa Italia di calcio: il Milan batte 5-4 la Lazio e raggiunge la Juventus nell’ultimo atto che si giocherà il 9 maggio proprio allo stadio Olimpico di Roma. Andiamo a scoprire le Pagelle della semifinale di ritorno. LAZIO 6 Strakosha 7 Inoperoso in avvio di gara, risponde presente quando chiamato in causa. Ottimo intervento sul piazzato di Calhanoglu nell’extra time. Si supera ...

Pagelle Lazio-Milan 0-0 : i rossoneri la spuntano ai rigori : 1/45 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Pagelle/ Lazio Milan : i voti della partita (Coppa Italia - ritorno semifinale - primo tempo) : Le Pagelle di Lazio Milan: i voti della partita, i giudizi su tutti i protagonisti della partita dello stadio Olimpico, che si è giocata per la semifinale di ritorno di Coppa Italia(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 21:49:00 GMT)

LIVE Pagelle Lazio-Milan - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Donnarumma dice no ai biancobelesti : chi sarà in grado di spezzare l’equilibrio dell’andata? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle della sfida tra Lazio e Milan, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di calcio. Dopo lo 0-0 dell’andata le due squadre vorranno giocare una gara accorta per riuscire a strappare un posto in finale. I rossoneri inoltre, in caso di gol, potranno anche giocare sapendo che un pari li porterebbe dritti ...

LIVE Pagelle Lazio-Milan - Coppa Italia in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : chi sarà in grado di spezzare l’equilibrio dell’andata? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle della sfida tra Lazio e Milan, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di calcio. Dopo lo 0-0 dell’andata le due squadre vorranno giocare una gara accorta per riuscire a strappare un posto in finale. I rossoneri inoltre, in caso di gol, potranno anche giocare sapendo che un pari li porterebbe dritti ...

LIVE Pagelle Lazio-Milan - Coppa Italia in DIRETTA : chi sarà in grado di spezzare l’equilibrio dell’andata? : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Lazio-Milan Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle della sfida tra Lazio e Milan, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia di calcio. Dopo lo 0-0 dell’andata le due squadre vorranno giocare una gara accorta per riuscire a strappare un posto in finale. I rossoneri inoltre, in caso di gol, potranno anche giocare sapendo che un pari li porterebbe dritti ...