Our Garden | il nuovo videoclip degli Enjoy the Void | musicisti della BAM! di

cilentonotizie

: Guarda il #videoclip in fondo all'articolo QALT #sapri #cilento #musica - cilentonotizie : Guarda il #videoclip in fondo all'articolo QALT #sapri #cilento #musica - InfoCilentoWeb : VIDEO | Dopo un'anteprima in esclusiva su SentireAscoltare esce il videoclip dei cilentani 'Our garden'… -

(Di sabato 3 marzo 2018) Ogni canzone, sia in senso musicale che testuale, è un mondo a sé, ha una propria atmosfera e un arrangiamento che si adatta al contenuto, per cui non è stata per niente una scelta facile. La cosa ...