Oscar 2018 | pronostici e quote ufficiali dei bookmaker sui vincitori

Oscar 2018 - pronostici e news/ "Tre manifesti a Ebbing - Missouri" il film favorito : Premiazione Oscar 2018, tutte le informazioni utili sulla cerimonia. "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" è il film favorito, ma attenzione a "La forma dell'Acqua"(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:32:00 GMT)

Oscar 2018 : i nostri pronostici : È partito il conto alla rovescia. Manca pochissimo alla serata più glamour e più attesa del mondo del cinema: la mitica Notte degli Oscar 2015 incoronerà presto i vincitori della 90esima edizione degli Academy Awards (qui tutte le nomination). Ecco i nostri pronostici:

Oscar 2018 : la classifica dei trailer più visti su Youtube svela i vincitori : Alla (quasi) vigilia della 90°edizione dei premi più importanti del cinema, la classifica di Youtube rimescola in parte le carte. La piattaforma di video più famosa al mondo ha analizzato i dati di visualizzazione dei trailer delle nove pellicole in lizza nella categoria Miglior Film degli Oscar 2018. Il risultato presenta non poche sorprese, rispetto ai pronostici. Al primo posto spicca la pellicola storico-bellica di Christopher Nolan, che a ...

Gli Oscar 2018 di Movieplayer : trionfano Il filo nascosto e Christopher Nolan : Qui sotto vi lasciamo all'elenco completo delle preferenze, ricordandovi che domenica vi aspettiamo su Movieplayer per la diretta in streaming precedente la cerimonia e per la cronaca minuto per ...

9 cose da sapere sugli Oscar 2018 per sembrare dei veri esperti : A 88 anni, Christopher Plummer è l'attore più anziano a ricevere una nomination nella storia degli Oscar , come Miglior Attore Non Protagonista per Tutti i soldi del mondo , 8. Il compositore John ...

Oscar 2018 al miglior film : Scappa – Get Out e i rari horror in nomination nella storia : Agli Oscar trovare nella cinquina del “miglior film” un horror è raro, uno atipico come Scappa – Get Out è addirittura un caso più unico che raro. Non è mai capitato che questo genere vincesse una statuetta. Eppure, nel corso della storia degli Academy Awards, si incontrano dei candidati che ne sono dei signori esempi: Cosa che, al regista esordiente Jordan Peel, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo se non dovesse tornare a casa con ...

Oscar 2018 - Netflix “si intrufola” a Hollywood con Mudbound : ROMA – Sebbene la Forma dell’Acqua (Shape of Water) di Guillermo del Toro sia il superfavorito alla vittoria agli Oscar 2018, riflettori puntati sul poker di nomination di Mudbound.La pellicola, proiettata in anteprima al Sundance Film Festival, è la prima distribuita da Netflix a ricevere 4 candidature.Adattamento cinematografico del romanzo Fiori nel fango di Hillary […] L'articolo Oscar 2018, Netflix “si intrufola” a Hollywood con ...

Oscar 2018. Gli attori e registi al centro del big match del cinema : A differenza dell’anno scorso, tra i candidati a Miglior Regia degli Oscar 2018 spicca Greta Gerwig, al debutto dietro la cinepresa, ma il resto della cinquina di categoria è tutta al maschile, tra titani di Hollywood e un altro attore prestato alla regia. La sfida è ancora più interessante nelle categorie Miglior Attore e Miglior Attore non protagonista, poiché i big si scontrano con star emergenti o attori alla seconda svolta. Alla ...

Oscar 2018 - nomination e dove vederli in chiaro. Guida completa : L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences premierà il meglio offerto dal mondo del cinema nel corso del 2017 , suddiviso in 24 categorie, . Le nomination sono già state annunciate e la pellicola "...

Oscar 2018 - Kobe Bryant : ‘quel bambino con i calzettoni alzati’ dagli anelli Nba alla statuetta : A giocare col ruolo di favorito è sempre stato abituato, sin da piccolo. Kobe Bryant, l’ormai leggendario ex campione del basket Nba e bandiera dei Los Angeles Lakers, l’ha dovuto fare per circa venti anni sui parquet americani. A quasi due anni dal ritiro e a pochi mesi dal compiere quaranta anni pare stia per cogliere un altro successo, non del tutto inaspettato ma grandioso. L’obiettivo non è più l’anello Nba ma il Premio Oscar. Il 23 ...

La notte degli Oscar 2018 - la programmazione in tv : La 90esima edizione degli Academy Awards, la notte degli Oscar 2018, è in onda tra il 4 e il 5 marzo a partire dalle 22,50 su Sky Cinema e in chiaro su Tv8. Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo, assieme al cinemaniaco Gianni Canova e Denise Negri più come ospiti Diletta Leotta e le tre conduttrici di Cinepop: Sarah Felberbaum, Serena Rossi (Un posto al sole, Il commissario Montalbano e Ammore e Malavita) e Christiane Filangieri (Caccia al ...

Oscar 2018 - la miglior attrice protagonista : Sally Hawkins - Margot Robbie - Meryl Streep - Saoirse Ronan. Chiunque tranne Frances McDormand : Premio acclamato all’unanimità, premio non sempre meritato. Nelle righe di accompagnamento alle nomination per l’Oscar alla miglior attrice protagonista 2018 (e successivamente in quello dell’Oscar come miglior Film) si perorerà la causa di qualunque attrice basta che non ci sia l’elogio all’interpretazione di Frances McDormand (già Oscarizzata nel 1997 per Fargo) o al triste baraccone visivo di Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Quindi chi ...

Oscar 2018 - é Sam Rockwell il miglior attore non protagonista? : La filmografia di Sam Rockwell è da capogiro: lunga e ricca di bei film, anche di successo. Eppure non ha mai avuto il numero di articoli, interviste e copertine di molti suoi colleghi. Sarà che lui, come la sua collega Francis McDormand, non ha mai amato troppo la luce dei riflettori, non ha fatto nulla per far parlare di sé. Il paragone con l’attrice non è casuale: i due hanno condiviso il set di Tre manifesti a Ebbing, Missouri di ...