OSCAR 2018 Luca Guadagnino con Chiamami col tuo nome | Spero di riuscire

Speciale : “Notte degli OSCAR 2018” ecco le recensioni e tutto quel che c’è da sapere sui film candidati : 90esima edizione per la notte degli Oscar che saranno assegnati dalla Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che riunisce professionisti del settore del mondo del cinema per assegnare i premi delle categorie che quest’anno vedono in testa alle candidature “La forma dell’acqua” (13) LEGGI LA RECENSIONE, seguito da Dunkirk (8), Tre manifesti a Ebbing, Missouri (7), The Post (2) LEGGI LA RECENSIONE. Chiamami col tuo nome di ...

OSCAR 2018 - sale l’attesa per il grande evento : tutte le informazioni : Oscar 2018, la 90esima edizione degli Academy Awards è alle porte. Domani 4 marzo presso il Dolby Theatre di Los Angeles, il comico Jimmy Kimmel presenterà la serata...

OSCAR 2018 - Bonnie e Clyde premieranno di nuovo il miglior film - dopo la gaffe dell'anno scorso : Bonnie e Clyde ci riprovano: dopo l'indimenticabile gaffe dell'anno scorso, quando annunciarono erroneamente La La Land al posto di Moonlight come vincitore dell'ambito premio come miglior film, gli attori Warren Beatty e Faye Dunaway tornano insieme per presentare la 90esima cerimonia degli Academy Awards.Secondo alcuni rumors, i due scherzeranno davanti al pubblico sull'episodio. Una disavventura che pochi dimenticheranno, ma che non fu ...

OSCAR 2018 - miglior attore protagonista : da Gary Oldman (super favorito) a Sir Daniel Day-Lewis. Ecco i candidati : Chi vincerà come miglior attore nel 2019? Con l’assegnazione automatica a Gary Oldman dell’Oscar edizione 90, l’unica sfida interessante per la categoria di leading actor slitta al prossimo anno. Un paradosso? Quasi, ma non così raro. Era accaduto – ad esempio – con Helen “The Queen” Mirren nel 2007 o con Meryl “The Iron Lady” Streep nel 2012: rastrellamento di quasi ogni “award” planetario. Forse che le massime icone britanniche ...

OSCAR 2018 - le star non indosseranno abiti neri per #Timesup : Niente abiti neri: agli Oscar 2018 c'è da aspettarsi una cascata di colori. Al contrario di quanto accaduto ai Golden Globes, durante i quali le star si sono presentate vestite in nero in segno di protesta contro gli scandali di Hollywood, alla cerimonia del 4 marzo le celebrità saranno libere di indossare quello che vogliono. Gli organizzatori di #Timesup, tra i quali Shonda Rhimes, le attrici Tessa Thompson e Laura Dern, Katie ...

OSCAR 2018 : Come - dove - quando vederli - : Foto Instagram Domenica 4 marzo, la full immersion nella storia degli Oscar , qui tutti i record e le curiosità , è garantita anche da Infinity che, nel suo servizio di streaming on demand, offre sia ...

OSCAR 2018 - pronostici e quote ufficiali dei bookmaker sui vincitori : Si accettano scommesse. Anche sui possibili vincitori agli Oscar si punta. Chi vincerà la 90^ edizione della Notte delle stelle (4 marzo)? Sono aperte le giocate. Siamo agli sgoccioli, mancano poche ore all’evento cinematografico più atteso dell’anno. La febbre sale. “And the winner is…”: La forma dell’acqua? Tre manifesti a Ebbing, Missouri? Frances McDorman? Gary Oldman? Puntate. Ecco i pronostici secondo i bookmaker: Miglior film Tre ...

OSCAR 2018 - pronostici e news/ "Tre manifesti a Ebbing - Missouri" il film favorito : Premiazione Oscar 2018, tutte le informazioni utili sulla cerimonia. "Tre manifesti a Ebbing, Missouri" è il film favorito, ma attenzione a "La forma dell'Acqua"(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:32:00 GMT)

OSCAR 2018 : i nostri pronostici : È partito il conto alla rovescia. Manca pochissimo alla serata più glamour e più attesa del mondo del cinema: la mitica Notte degli Oscar 2015 incoronerà presto i vincitori della 90esima edizione degli Academy Awards (qui tutte le nomination). Ecco i nostri pronostici:

OSCAR 2018 : la classifica dei trailer più visti su Youtube svela i vincitori : Alla (quasi) vigilia della 90°edizione dei premi più importanti del cinema, la classifica di Youtube rimescola in parte le carte. La piattaforma di video più famosa al mondo ha analizzato i dati di visualizzazione dei trailer delle nove pellicole in lizza nella categoria Miglior Film degli Oscar 2018. Il risultato presenta non poche sorprese, rispetto ai pronostici. Al primo posto spicca la pellicola storico-bellica di Christopher Nolan, che a ...

Gli OSCAR 2018 di Movieplayer : trionfano Il filo nascosto e Christopher Nolan : Qui sotto vi lasciamo all'elenco completo delle preferenze, ricordandovi che domenica vi aspettiamo su Movieplayer per la diretta in streaming precedente la cerimonia e per la cronaca minuto per ...

9 cose da sapere sugli OSCAR 2018 per sembrare dei veri esperti : A 88 anni, Christopher Plummer è l'attore più anziano a ricevere una nomination nella storia degli Oscar , come Miglior Attore Non Protagonista per Tutti i soldi del mondo , 8. Il compositore John ...

OSCAR 2018 al miglior film : Scappa – Get Out e i rari horror in nomination nella storia : Agli Oscar trovare nella cinquina del “miglior film” un horror è raro, uno atipico come Scappa – Get Out è addirittura un caso più unico che raro. Non è mai capitato che questo genere vincesse una statuetta. Eppure, nel corso della storia degli Academy Awards, si incontrano dei candidati che ne sono dei signori esempi: Cosa che, al regista esordiente Jordan Peel, potrebbe far tirare un sospiro di sollievo se non dovesse tornare a casa con ...

OSCAR 2018 - Netflix 'si intrufola' a Hollywood con Mudbound : Netflix 'si intrufola' a Hollywood con Mudbound, il primo film della piattaforma di streaming a ricevere 4 nomination agli Oscar Yance Ford è il primo regista transgender nominato per un Oscar: corre ...